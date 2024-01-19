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Başörtülü kadına saldıran CHP'li Hasan Akkuş sosyal medya hesaplarını kapattı

Başörtülü kadının boğazını sıkıp küfürler yağdıran CHP’li Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş, gelen tepkiler üzerine sosyal medya platformlarını terk etti.

Başörtülü kadına saldıran CHP'li Hasan Akkuş sosyal medya hesaplarını kapattı
Ekleme: 19.01.2024 - 12:40 Güncelleme: 19.01.2024 - 12:41 / Editör: Ozge Selin
Başörtülü kadına saldıran CHP'li Hasan Akkuş sosyal medya hesaplarını kapattı
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi, yolsuzluk ve rüşvet skandalıyla çalkalanıyor.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, rüşvet iddialarına yönelik operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Dün belediye önünde ise gerginlik vardı.

Çıkan arbedede CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş'un başörtülü bir kadına saldırdığı anlar ise güne damga vurdu.

Kameralara yansıyan görüntülerde; Akkuş'un, talihsiz kadının boğazını sıktığı görülürken küfrettiği de duyuluyor.

CHP'lilerin bilinçaltının dışavurumu

Toplumun başörtüsü ve kıyafet özgürlüğü konusunda herhangi bir noktada ayrışmadığı günümüzde CHP yöneticilerinin, bilinçaltındaki başörtüsü düşmanlığı bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

Kameraların önünde yaşanan bu olay ise büyük tepki çekti. Özellikle sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken çirkin saldırının faili Akkuş da sosyal medyadan tepki yağmuruna tutuldu.

Başörtülü kadına saldıran CHP'li Hasan Akkuş sosyal medya hesaplarını kapattı

Tüm sosyal medya hesaplarını kapattı

Akkuş, son çare olarak tüm sosyal medya hesaplarını kapattı.

Hesaplarını kapatan Akkuş'un iş ilişkilerine ilişkin detaylar ise ortaya çıkmaya devam ediyor.

Başörtülü kadına saldıran CHP'li Hasan Akkuş sosyal medya hesaplarını kapattı

İmamoğlu'nun yakın arkadaşı

Bu kapsamda Akkuş'un, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yakın ilişkisi olduğu ortaya çıktı.

İş ilişkisinin yanında ikilinin yakın arkadaş oldukları ve İmamoğlu'nun, İBB'de Sivil Toplum Kuruluşları Koordinatörülüğü görevini Akkuş'a verdiği öğrenildi.

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