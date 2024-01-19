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Başkan Erdoğan'dan 'Türkiye'nin Uzay Yolculuğu' mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Astronot Alper Gezeravcı'nın gerçekleştirdiği "Türkiye'nin uzay yolculuğu" ile ilgili bir video mesaj paylaştı. Başkan Erdoğan mesajında "Cumhuriyetimizin ikinci asrına, Türkiye Yüzyılı'na ilk kez gerçekleştirdiğimiz insanlı uzay göreviyle adım atıyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan'dan 'Türkiye'nin Uzay Yolculuğu' mesajı
Ekleme: 19.01.2024 - 09:01 Güncelleme: 19.01.2024 - 09:12 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan 'Türkiye'nin Uzay Yolculuğu' mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Astronot Alper Gezeravcı'nın gerçekleştirdiği 'Türkiye'nin uzay yolculuğu' ile ilgili bir video mesaj paylaştı.

TÜRKİYE YÜZYILI'NA 'UZAY GÖREVİYLE' ADIM!

Başkan Erdoğan şunları ifade etti: Cumhuriyetimizin ikinci asrına, Türkiye Yüzyılı'na ilk kez gerçekleştirdiğimiz insanlı uzay göreviyle adım atıyoruz.

Bilim tarihine eşsiz katkılar sunmuş medeniyetin varisleri olarak tarihte taşıdığımız misyonu yeniden icra etmek adına çok değerli bir başlangıç yapıyoruz

Gözlerindeki parıltıyla ufka bakan gençlerimize, hayalleri dünyaya sığmayan çocuklarımıza ilham kaynağı olmak adına ilk kez bir vatandaşımızı uzaya gönderiyoruz.

'HEDEFLERİMİZİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ'

Yıllarca Türk Hava Kuvvetlerine jet pilotu olarak kahramanca hizmet eden Alper Gezeravcı'nın, uzun süren hazırlıkların ve eğitimlerin ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'na yolculuğa çıktığını vurgulayan Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:

'2021 yılında dünyaya ilan ettiğimiz Milli Uzay Programımızdaki hedeflerimizden birini daha böylece gerçeğe dönüştürüyoruz. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün boyunca sürecek 'Türk Uzay Bilimi' misyonu kapsamında bilim insanlarımızın hazırlıklarını yaptığı 13 deney gerçekleştirilecek. Astronomi, tıp, genetik, malzeme bilimi gibi alanlarda bilimsel çalışmalar yapılacak. Bu çalışmaların şimdiden ülkemize ve bilim insanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. 'Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin' diyorum.'
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