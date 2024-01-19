Bakan Tekin'den özel okul ücretlerine ilişkin açıklama

19 milyondan fazla öğrenci, bugün karnelerini aldı...Yarıyıl tatiline giren öğrencilerin karnelerini ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin dağıttı.Öğrencilerin karnelerini dağıtan Tekin, basın mensuplarına kısa bir açıklama da yaptı.Velilere çağrı yapan Bakan Tekin, iki haftalık sürecin birçok şeyi telafi etmek için ideal olduğunu söyledi.Bakan Tekin'e ardından da özel okullarda artan ücretler soruldu.Özel okul zamlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ''Özel okul temsilcileriyle görüştük. Kendilerini uyarıyoruz'' ifadelerini kullandı.Veliler ücretlerin sık sık denetlenmesini istiyorÖzel okul ücretlerine ilişkin veliler, denetleme yapılmasını istiyor.Özel okul temsilcileri ise artan maaliyetlerden kaynaklı olarak, yeni öğretim dönemi için belirlenen zammı uygulamıyor.Bu zamma iki katı fiayt uygulayan okullar, velileri isyan ettirdi.