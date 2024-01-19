Bakan Mehmet Şimşek: Bütçe hedeflerini tutturmakta kararlıyız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bazı basın yayın organlarında yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aralarında geçtiği iddia edilen konuşmaya ilişkin, "Seçim ekonomisi iddiaları gerçeği yansıtmıyor. 2024 yılında bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü destekleriyle Program hedeflerimize ulaşmak için gerekli politikaları kararlılıkla uyguluyoruz" açıklamasında bulundu.