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Altın fiyatlarında hareketlilik! 5 haftanın dibinden döndü

Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Gram altın dün kapanışı 1.948 TL'den yapmıştı; an itibarıyla gram altın 1.963 TL'ye, çeyrek altın ise 3.140 TL'ye yükseldi.

Ekleme: 19.01.2024 - 09:29 Güncelleme: 19.01.2024 - 09:29 / Editör: Ozge Selin
Altın fiyatlarında hareketlilik! 5 haftanın dibinden döndüABD'de açıklanan verilerin Fed'in faiz indirimini geciktireceği endişeleri ve Fed yetkililerinden gelen 'Temkinliyiz' açıklamaları altının haftayı zararla kapatmasını sağlıyor.

Dün açıklanan işsizlik maaşı başvuruları rakamları yatırımcıların faiz indirim beklentilerini zorlaştırdı. Öte yandan Fed yetkililerinden gelen 'acele etmeyeceğiz' açıklamaları doları güçlendirdi, altın fiyatlarını ise altı haftanın dip seviyesine getirdi.

5 haftanın en düşük seviyesine gören gram altın dün kapanışı 1.948 TL'den yapmıştı; an itibarıyla gram altın 1.963 TL'ye, çeyrek altın ise 3.140 TL'ye yükseldi.

DOLAR 30 TL'NİN ÜZERİNDE

Dolarda kademeli yükseliş sürüyor.

Bankalararası piyasada dolar/TL 30,19, euro/TL 32,85 civarında seyrediyor.

Merkez Bankası'nın rezervleri geçtiğimiz hafta sınırlı arttı. Rezervler 12 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 187 milyon dolar artışla 139 milyar 799 milyon dolara yükseldi.

Ekonomi politikalarının normalleşmesiyle birlikte yabancıların Türkiye'ye ilgisi sürüyor. Yabancı yatırımcılar 12 Ocak haftasında tahvillerde 425 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi. Bu rakam 8 Aralıktan beri en yüksek haftalık girişi ifade ediyor. Pimco gibi dev tahvil yatırım şirketleri de Türkiye'ye ilgisini geçtiğimiz günlerde raporlamıştı.

KKM'den çıkış sürüyor. KKM'deki birikim 12 Ocak ile biten haftada 47,5 milyar TL azaldı. Azalış hızı yüzde 1,8 oldu. TCMB, 2023'ün son haftasında bankalara Türk Lirası dönüşümlü KKM hesaplarının açılmaması yönünde talimat göndermişti. Yılın ilk 2 haftasında KKM'deki erime hızlanıyor.

Ekonomi politikalarının normalleşmesinin ardından ortaya çıkan verilerin ardından ABD'li dev yatırım bankası Türkiye ekonomisine ilişkin öngörülerini paylaştı. Goldman Sachs, Türkiye'de enflasyonunun beklenenden hızlı gerileyebileceğini ifade etti.

Raporda, enflasyonun yüzde 42,6 öngörülere kıyasla yüzde 30 seviyelerine kadar inebileceği ifade edildi. Banka, önümüzdeki hafta gerçekleşecek toplantıda TCMB'nin 250 baz puan faiz artırımla yüzde 45'e çıkaracağı beklentisini paylaştı.

Dolar, küresel para birimleri karşısında güçlenmeye devam ediyor. Doların diğer para birimleri karşısındaki gücünü ölçen DXY endeksi son 1 ayın zirvesinde seyretmeye devam ediyor. Güçlenen dolar petrol ile altın fiyatlarını büyük ölçüde olumsuz etkiliyor.

Bugün TCMB'nin piyasa katılımcıları anketi açıklanacak. Dışarda ise Euro bölgesinin enflasyonu açıklanacak. Avrupa Merkez Bankası(ECB)Başkanı Lagarde, Davos'ta yaptığı açıklamada 'Enflasyon yüzde 2'ye doğru gidiyor. Ancak zafer kazandık demek için çok erken' ifadesini kullandı.
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