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Yeni evlenecek gençlerin kredi başvurusu için hazırlıklar tamamlandı! Bakan duyurdu! Şartlar neler?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Göktaş, yeni evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredinin verileceği Aile ve Gençlik Fonu’na ilişkin, “Bakanlık olarak başvuru sürecine dair arka plan çalışmalarını ve hazırlıklarını tamamladık” dedi. Göktaş, fonun usul ve esaslarının belirlenmesine yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığının yönetmelik hazırlıklarının sürdüğünü aktardı.

Yeni evlenecek gençlerin kredi başvurusu için hazırlıklar tamamlandı! Bakan duyurdu! Şartlar neler?
Ekleme: 17.01.2024 - 12:31 Güncelleme: 17.01.2024 - 12:41 / Editör: Ozge Selin
Yeni evlenecek gençlerin kredi başvurusu için hazırlıklar tamamlandı! Bakan duyurdu! Şartlar neler?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, dünkü Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, yeni evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredi verilmesini sağlayacak Aile ve Gençlik Fonu ile sosyal yardımlara ilişkin bilgiler verdi.

Bakan Göktaş, açıklamasında şunları kaydetti;

Aile ve Gençlik Fonu'na başvurular için arka plan çalışmalarını tamamladık. Fonun usul ve esasları konusunda yönetmelik hazırlıkları sürüyor. Programın ekonomik destek kısmı ile başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Bu fonla Türkiye'nin yer altı zenginliklerinden elde edilecek gelirlerle gençlerimizin geleceğine yatırım yapacağız. Gençlerimizi, evlilik süreçlerinde destekleyecek, onları sosyal risklerden korumaya yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti sunacağız.

Bakanlığın sağladığı sosyal yardımların yüzde 82'si çalışamayacak durumda olanlara sağlandı. Afet ve acil durumların ortaya çıkardığı olumsuz etkileri azaltmayı amaçlayan tek seferlik yardımlar da bu rakamın içinde yer alıyor. Yardım talepleri 4 dakika içerisinde sistem üzerinden bize ulaşıyor. Daha önce bu süre 30 günü buluyordu.

AİLE VE GENÇLİK FONU

Fon ile yeni evlenecek gençlere, 150 bin lira tutarında 2 yıl geri ödemesiz kredi verilecek. Pilot uygulamaya, 6 Şubat depreminden etkilenen şehirlerde başlanacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Aile ve Gençlik Fonu; aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimleri ile girişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması amacını taşıyor.

Fonun yönetim kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısından olmak üzere toplam 5 kişiden oluşacak.

Kurul kararları oy çokluğu ile alınacak. Bakan yardımcıları, ilgili bakanlar tarafından görevlendirilecek. Fon'u yönetecek olan Yönetim kurulu Fon'dan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını, harcama programlarını belirlemeye yetkili olacak.

Yeni evlenecek gençlerin kredi başvurusu için hazırlıklar tamamlandı! Bakan duyurdu! Şartlar neler?

KREDİ MİKTARI HER YIL ARTACAK

Kanun kapsamında, yeni evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredi verilmesini öngörüyor. Kredi, ilk 2 yıl ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek.

Başvuruları internet üzerinden yapılacak olan Fon'un kredi miktarı her yıl artacak.

Pilot bölge olarak 6 Şubat depremlerimden etkilenen illerde başlayacak uygulama, ardından Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak.


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