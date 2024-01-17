Vedat Işıkhan: Kadınlara prim desteğini gündemimize alacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Bağkurluların emekli prim gün süresinin SSK'lılarla eşitlenmesi ve kadınlara prim desteği ile ilgili sorulara yanıt vererek, bu konuların gündeme alınacağına ilişkin açıklama yaptı.Bakan Işıkhan, Bağkur’la ilgili, emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200’e düşürülmesiyle alakalı bir vaatlerinin olduğunun hatırlatılması üzerine şu yanıtı verdi:Orta Vadeli Planda hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor.Işıkhan, "Ev kadınlarına prim desteğiyle ilgili takvim nasıl işler, bu yıl olur mu?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız tabii ki. Gündemimizde var, orta vadede. Madde, madde ele alacağız. Tamamen bütçe disiplinine bağlı. Enflasyon hedefimizi tutturduk, refah artışını da gerçekleştirmiş olacağız.