Türkiye'nin en mutlu 10 şehri belirlendi: Bu şehirde üzüntü ve sinir nedir bilmiyorlar! Stresten uzak bir yaşam sürüyorlar

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan 'Yaşam Memnuniyet Araştırması' araştırmaları sonucunda Türkiye'nin en mutlu şehirleri belirlendi. TÜİK'in son yayımladığı verilere göre, beklenmedik bir şehrimiz zirveye yerleşti. Stres ve üzüntüden uzak bir yaşam sürüyorlar. Peki, 'mutlu insanlar şehri' olarak anılan listenin birinci sırasındaki il hangisi? İşte, Türkiye'nin en mutlu 10 şehri.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her yıl düzenlenen 'Yaşam Memnuniyet Araştırması'nın 2023 yılı sonuçları paylaşıldı. Birinci sıradaki şehrimiz herkesi çok şaşırttı.İşte, Türkiye'nin en mutlu 10 şehri...10-Şırnak: TÜİK tarafından açıklanan yaşam memnuniyeti endeksi sonuçlarına göre, listenin onuncu sırasında yer alan şehir belli oldu.Şırnak, yüzde 71.36'lık mutluluk endeksiyle bu sıralamada dikkat çeken şehirler arasında yer aldı.9-Siirt: Listenin 9. sırasında yer alan Siirt, yüzde 71.65'lik mutluluk endeksiyle öne çıktı.8-Uşak: TÜİK verilerine göre Uşak ilinin mutluluk oranı yüzde 72.34.7-Düzce: Türkiye'nin en son il olan şehri Düzce, yüzde 72.77'lik oranla listenin 7. sırasında yer alıyor.6- Çankırı: Yüzde 73.5'luk mutluluk oranı ile Çankırı listenin altıncı sırasında yer alıyor.5-Kütahya: 279 bin 367'lik nüfusuyla listenin beşinci sırasında yer alan Kütahya'nın mutluluk oranı yüzde 73.76.4-Kırıkkale: Listenin 4. sırasında yer alan Kırıkkale yüzde 75.48'lik oranla en mutlu şehirlerden birisi seçildi.3-Bayburt: Listenin 4. sırasında yer alan Kırıkkale yüzde 75.48'lik oranla en mutlu şehirlerden birisi seçildi.2-Afyonkarahisar: Yüzde 76.43 oranla Türkiye'nin ikinci en mutlu şehri Afyonkarahisar seçildi.1-Sinop: Sinop, yüzde 77.66'lık mutluluk oranıyla birinci sıraya yerleşti. 216.460 nüfuslu şehrin 3 tarafı denizle çevrili. Doğal güzellikleri ve yeşil alanlarıyla dikkat çeken bir şehir olarak birinci sırayı aldı.