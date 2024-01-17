  • USD: 30,08 - 30,14
  • EURO: 32,76 - 32,82
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Türkiye'nin en mutlu 10 şehri belirlendi: Bu şehirde üzüntü ve sinir nedir bilmiyorlar! Stresten uzak bir yaşam sürüyorlar

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan 'Yaşam Memnuniyet Araştırması' araştırmaları sonucunda Türkiye'nin en mutlu şehirleri belirlendi. TÜİK'in son yayımladığı verilere göre, beklenmedik bir şehrimiz zirveye yerleşti. Stres ve üzüntüden uzak bir yaşam sürüyorlar. Peki, 'mutlu insanlar şehri' olarak anılan listenin birinci sırasındaki il hangisi? İşte, Türkiye'nin en mutlu 10 şehri.

Ekleme: 17.01.2024 - 15:13 Güncelleme: 17.01.2024 - 15:26 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'nin en mutlu 10 şehri belirlendi: Bu şehirde üzüntü ve sinir nedir bilmiyorlar! Stresten uzak bir yaşam sürüyorlar
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her yıl düzenlenen 'Yaşam Memnuniyet Araştırması'nın 2023 yılı sonuçları paylaşıldı. Birinci sıradaki şehrimiz herkesi çok şaşırttı.

İşte, Türkiye'nin en mutlu 10 şehri...

10-Şırnak: TÜİK tarafından açıklanan yaşam memnuniyeti endeksi sonuçlarına göre, listenin onuncu sırasında yer alan şehir belli oldu.

Şırnak, yüzde 71.36'lık mutluluk endeksiyle bu sıralamada dikkat çeken şehirler arasında yer aldı.

9-Siirt: Listenin 9. sırasında yer alan Siirt, yüzde 71.65'lik mutluluk endeksiyle öne çıktı.

8-Uşak: TÜİK verilerine göre Uşak ilinin mutluluk oranı yüzde 72.34.

7-Düzce: Türkiye'nin en son il olan şehri Düzce, yüzde 72.77'lik oranla listenin 7. sırasında yer alıyor.

6- Çankırı: Yüzde 73.5'luk mutluluk oranı ile Çankırı listenin altıncı sırasında yer alıyor.

5-Kütahya: 279 bin 367'lik nüfusuyla listenin beşinci sırasında yer alan Kütahya'nın mutluluk oranı yüzde 73.76.

4-Kırıkkale: Listenin 4. sırasında yer alan Kırıkkale yüzde 75.48'lik oranla en mutlu şehirlerden birisi seçildi.

3-Bayburt: Listenin 4. sırasında yer alan Kırıkkale yüzde 75.48'lik oranla en mutlu şehirlerden birisi seçildi.

2-Afyonkarahisar: Yüzde 76.43 oranla Türkiye'nin ikinci en mutlu şehri Afyonkarahisar seçildi.

1-Sinop: Sinop, yüzde 77.66'lık mutluluk oranıyla birinci sıraya yerleşti. 216.460 nüfuslu şehrin 3 tarafı denizle çevrili. Doğal güzellikleri ve yeşil alanlarıyla dikkat çeken bir şehir olarak birinci sırayı aldı.
Türkiye'nin uzay yolculuğu başladı: Kapsül uzaya fırlatıldı
Başkan Erdoğan açıkladı: AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu...
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan hedefi açıkladı! Muhalefetin elindeki belediyeleri alacağız
Başkan Erdoğan'dan DEM'le ortaklığı unutup AK Partili Leyla Şahin Usta'yı hedef alan CHP'li Ali Mahir Başarır'a Türk bayrağı tepkisi: O sizin cibiliyetinizde var
İlk Türk astronot uzay yolcusu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'başörtüsü' göndermeli sözü yeniden gündemde
Zehir tacirlerine geçit yok! Narkogüç-44 operasyonunda 163 kişi yakalandı
MSB: 12 Ocak'taki menfur saldırı sonrası 114 hedef başarıyla imha edildi, 81 terörist etkisiz hale getirildi
Murat Kurum devreye girdi, süper kupa krizi çözüldü
Fidan'dan Pakistan ve İran gerilimiyle ilgili ilk açıklama
İstanbul Adayı Murat Kurum'dan Esenler'e ziyaret! 'Omuz omuza çalışacağız...'
Ümraniye'de bina çöktü: Metro çalışması sırasında yolda çökme olmuştu
ABD medyasından çarpıcı analiz! Biden’ın U dönüşü: ABD’nin Orta Doğu stratejisi çöktü!
MHP, 55 ilçe adayını daha açıkladı
Mehmet Selim Kiraz'ın katilinin kuzeni, CHP'de kampanya yöneticisi oldu
Çalışma hayatında yeni dönem! Milyonları ilgilendiriyor: Meclis'te yasalaşacak
Abdulkadir Uraloğlu paylaştı! Serbest Geçiş Sistemi ile trafik sorunu ortadan kalktı
CHP 'Ablam' deyip ayağına gittiği Akşener'e bu kez 'Ahlaksız' dedi! İYİ Parti'den 'CHP'li belediyeler cıvık' çıkışı: 5 sene daha gitmezdi
Gökyüzünde tarihi adım! Bakan Kacır açıkladı... 4 maddelik hedef
Türkiye'ye dev bir eser daha! Şanlıurfa Şehir Hastanesi yükseliyor
Konya'da görenleri şaşırtan araç: Tavuklarını otomobille gezdiriyor

Konya'da görenleri şaşırtan araç: Tavuklarını otomobille gezdiriyor

Altın gram fiyatı yönünü aşağı kırdı! İslam Memiş 'Bu fırsat her zaman gelmez' diyerek tarih verdi

Altın gram fiyatı yönünü aşağı kırdı! İslam Memiş 'Bu fırsat her zaman gelmez' diyerek tarih verdi

Ağacın altında varilin içinde buldu, hayatı değişti! Değerini öğrendiğinde çoktan köşeyi dönmüştü! Şansın bu kadarı pes dedirtti

Ağacın altında varilin içinde buldu, hayatı değişti! Değerini öğrendiğinde çoktan köşeyi dönmüştü! Şansın bu kadarı pes dedirtti

Sahte belgeler artabilir: Yapay zeka artık gerçekçi el yazıları yazabiliyor

Sahte belgeler artabilir: Yapay zeka artık gerçekçi el yazıları yazabiliyor

Amerika Apple Watch'ların satışını yasaklıyor mu? Son söz Joe Biden'da!

Amerika Apple Watch'ların satışını yasaklıyor mu? Son söz Joe Biden'da!

Whatsapp'a bir özellik daha geliyor! Uygulama artık daha kolay daha pratik olacak! İşte yeni özellikler!

Whatsapp'a bir özellik daha geliyor! Uygulama artık daha kolay daha pratik olacak! İşte yeni özellikler!