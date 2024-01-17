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Starbucks'tan 'Gazze' itirafları! Boykotlara dayanamadı, tek tek açıkladı...

Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks, İsrail'e destek verdiği iddiaları ile dünya çapında bir boykotun içerisinde girdi. Şubeleri kapanan ve hisseleri düşen Starbucks, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama paylaştı.

Starbucks'tan 'Gazze' itirafları! Boykotlara dayanamadı, tek tek açıkladı...
Ekleme: 17.01.2024 - 13:05 Güncelleme: 17.01.2024 - 13:13 / Editör: Ozge Selin
Starbucks'tan 'Gazze' itirafları! Boykotlara dayanamadı, tek tek açıkladı...
İsrail'in Filistin'e dur durak bilmeyen saldırıları, dünyanın tepkisi çekmeye devam ediyor.

Gazze'deki insanlık dramını engellemek için İsrail'e destek veren birçok marka boykot ediliyor.

En ses getireni Starbucks'a yönelik yapılan boykot çağrısı oldu.

Şirketin dünyanın pek çok yerindeki şubeleri saldırıya uğradı, hisseleri çakıldı ve ekonomik olarak dar boğaza girdi.

Türkiye'de yüzlerce şubesi bulunan Starbucks, İsrail'i desteklediği iddialarına ilişkin soru-cevap yayınladı.

Kamuoyu ile paylaşılan açıklamalarda, iddialar reddedildi.

Starbucks Türkiye tarafından yayınlanan soru-cevap metninde şu ifadeler yer aldı:

Starbucks'tan 'Gazze' itirafları! Boykotlara dayanamadı, tek tek açıkladı...

'Starbucks devam eden İsrail-Gazze çatışmaları hakkında ne açıklamada bulundu?'

'Starbucks olarak 'insanlığı' ve insanlık değerlerini savunuyoruz. Şiddeti, masumların hayatlarını kaybetmelerini ve bir silah haline gelen nefret dilini kınıyoruz. Bu pozisyonumuzu değiştirmeden korumaya devam edeceğiz. Sosyal medyada yayılan yalan haberlere ve asılsız beyanların aksine Starbucks markasının herhangi bir siyasi oluşumla ilgilisi ve bağlantısı bulunmamaktadır. Şirket gelirleri ve kârı, herhangi bir hükümeti veya askeri operasyonu finanse etmek için asla kullanılmamıştır ve kullanılmayacaktır'

'Starbucks'ın Orta Doğu'da bir varlığı var mı?'

'Starbucks 20 yıldan uzun bir süredir Orta Doğu'da faaliyet göstermekte. Bölge genelinde yaklaşık 21 bin yeşil önlüklü partnerimiz ile her gün milyonlarca misafire hizmet vermektedir. Bölgedeki iş ortağımız Alshaya Group, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde yaklaşık 2 bin Starbucks mağazasını işletmektedir. Mağazaların misafirlere hizmet verdiği ülkeler arasında Bahreyn, Mısır, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Fas, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ve Azerbaycan bulunuyor. Sosyal medyada yayılan yalan haberlere ve asılsız beyanların aksine Starbucks markasının herhangi bir siyasi oluşumla ilgilisi ve bağlantısı bulunmamaktadır. Kârımızı asla herhangi bir hükümeti veya askeri operasyonu finanse etmek için kullanmadık ve kullanmayacağız.'

'Starbucks siyasi bir oluşum mu?'

'Hayır, Starbucks markasının herhangi bir siyasi oluşumla ilgilisi ve bağlantısı bulunmamaktadır. Kârımızı asla herhangi bir hükümeti veya askeri operasyonu finanse etmek için kullanmadık ve kullanmayacağız.'

'Starbucks neden Workers United sendikasına dava açtı?'

'Starbucks, partnerleri/çalışanları ve mağaza operasyonlarının güvenliğini sağlamak ve Workers United'ın markanın adını ve logosunu kullanmaması için dava açtı. Sendikanın Ekim ayının başlarında Orta Doğu'daki çatışmaya ilişkin yaptığı açıklamalar sosyal medyada şirketimizin logosu ve adı kullanılarak yayınlandı. Bu beyanlar daha sonra Workers United ve bağlı kuruluşları/temsilcileri yerine yanlışlıkla Starbucks'la ilişkilendirildi. Bu beyanların Starbucks'la ilişkilendirilmesi kafa karışıklığı yaratarak partnerimiz / çalışanlarımıza yönelik tehditlere, mağazalarımıza zarar verilmesine ve boykot çağrılarına yol açtı. Starbucks, herkesin gerek Orta Doğu'daki çatışmalar gerekse diğer siyasi ve sosyal konular hakkında kendi görüşlerini ifade etme hakkına saygı duyuyor. Bununla birlikte, bu tür görüşler ifade edilirken marka adının ve logolarının izinsiz kullanılmasını kesinlikle onaylamıyor.'

'Starbucks ve işçi sendikaları arasında neler oluyor?'

'Yapılan değerlendirmede çok açık ve net olarak Starbucks'ın “sendika karşıtı bir ajandası” olduğuna dair herhangi bir kanıt ortaya çıkmamıştır. Aynı değerlendirme şirketin, partnerlerinin/çalışanlarının bir araya gelme haklarına saygı gösterdiğini ve adil bir şekilde yürütülen seçimler aracılığıyla kolektif olarak örgütlenme haklarını güvence altına aldığını da doğrulamaktadır. Değerlendirmede ayrıca, Starbucks'ın sendika hakkında ve toplu sözleşme prensiplerine uygun şekilde hareket ettiği sonucuna varıldı. Elbette belirtilen taahhütlerin ve sözleşme prensiplerine uyumu için yapılması gereken şeyler de bulunmaktadır.'
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