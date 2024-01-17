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Putin aylar sonra dünyaya duyurdu! Dikkat çeken İstanbul detayı...

Ukrayna-Rusya arasındaki çatışma devam ederken Rusya Devlet Başkanı Putin'den önemli bir açıklama geldi. Barışın sağlanamamasından Kiev'i sorumlu tutan Rus lider, İstanbul'daki görüşmelere dikkat çekti. Ukrayna’nın müzakere masasını terk ettiğini söyleyen Rus lider, "İstanbul’da her konuda anlaşmıştık. Türkiye bizi barıştırmıştı" dedi. Putin'in açıklamaları dünya basınında geniş yer buldu.

Putin aylar sonra dünyaya duyurdu! Dikkat çeken İstanbul detayı...
Ekleme: 17.01.2024 - 15:53 Güncelleme: 17.01.2024 - 15:59 / Editör: Ozge Selin
Putin aylar sonra dünyaya duyurdu! Dikkat çeken İstanbul detayı...
Newsweek'te yer alan habere göre, Rusya Devlet Başkanı Putin, 'Ukrayna'da savaş 2022'de değil, 2008'de NATO'nun kapılarının Ukrayna ve Gürcistan'a açılması yönünde karar alındığında başladı. Ukrayna bağımsızlığını, tarafsız bir devlet olduğuna dair bir deklarasyonla kazandı' ifadelerini kullandı.

Putin'den İstanbul'daki görüşmeler ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi

Putin aylar sonra dünyaya duyurdu! Dikkat çeken İstanbul detayı...

Aylar sonra konu ile ilgili konuşan Rus lider, Ukrayna ile 2022'de İstanbul'da yapılan görüşmelerde her konuda anlaştıklarını ancak sonra müzakerelerden vazgeçildiğini açıkladı.

Putin, 'Onlar (Ukrayna tarafı) müzakerelerden vazgeçti. İstanbul'da her konuda anlaşmıştık. Üstelik Ukrayna müzakere grubunun başkanı da imzasını attı. Bu belge bizde' dedi. Barışın 1.5 yıl önce İstanbul'da çözülebileceğinin altını çizen Putin, 'Bu, onların (Ukraynalıların) bağımsız olmadığını bir kez daha gösteriyor' ifadelerini kullandı.

Putin aylar sonra dünyaya duyurdu! Dikkat çeken İstanbul detayı...

Savaşın sona ermesi için pek çok diplomatik hamle yapılmış, bu çabada aslan payını ise Türkiye almıştı. İstanbul'da tarafları bir araya getiren Türkiye akan kana son vermek için pek çok girişimde bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taraflarla temasları sonucunda, daha önce Belarus'ta bir araya gelen heyetlerin, bir sonraki görüşmesini İstanbul'da yapmasına karar verilmişti. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde yapılan toplantı, Rusya ve Ukrayna taraflarının hem heyet başkanları hem de heyetler arası görüşmelerinin ardından sona ermişti.


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