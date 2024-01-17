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Öğrenciler için dinlenme vakti! 16 günlük tatil başlıyor...

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci, 19 Ocak Cuma günü karnelerini alarak 16 gün sürecek yarıyıl tatiline girecek.

Ekleme: 17.01.2024 - 12:17 Güncelleme: 17.01.2024 - 12:23 / Editör: Ozge Selin
Öğrenciler için dinlenme vakti! 16 günlük tatil başlıyor...Milyonlarca öğrenci için dinlenme zamanı...

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci 19 Ocak cuma günü karnelerini alıyor.

16 günlük bir tatil geçirecek olan öğrenciler karne heyecanı yaşıyor

Bakanlık, bu yıl eğitim-öğretim süreçlerinde bir dizi değişikliğe gitti.

Sınıf tekrarı geri geldi

Mevzuat düzenlemeleriyle liselerde devamsızlık koşulları yeniden düzenlendi, sınıf tekrarı yeniden uygulamaya konuldu ve açık öğretime geçişler zorlaştırıldı.

Bu kapsamda açık liselere, sadece istisnai durumda olan öğrencilerin kayıtları yapıldı.

Ayrıca liselerde öğrencilerin 50 ortalamayla sınıf geçebilmesine yönelik uygulamaya son verildi. Yıl sonu başarı puanı 50 olmak kaydıyla en fazla 1 dersten başarısız dersi bulunanların doğrudan bir üst sınıfa geçme kararı alındı. Liselerde artık devamsızlık affı da yapılmayacak. Özürsüz olarak yapılan her bir devamsızlık günü için öğrenciler, 1 saat fazla sosyal sorumluluk çalışması yapacak.

Okullarda sınav haftası uygulaması yapıldı

Bakanlık tarafından ilk kez sınavlara ilişkin çatı bir yönetmelik yayımlandı ve tüm sınavların ortak yazılı olarak yapılması hükmü yer aldı. Okullarda öğretmenler tarafından yapılan yazılı sınavlarda açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kullanıldı.

Eğitim öğretim yılının ilk döneminde ülke genelinde ortak yazılı sınavlar yapıldı. Ortaokul 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık'ta, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık'ta ülke genelinde ortak yazılı sınav yapıldı.

Yeni düzenleme kapsamında bu yıldan itibaren ilkokul 4. sınıflarda yazılı sınav saati uygulaması kaldırıldı ve notlar, öğrenci gelişim dosyasına göre verildi.

Ayrıca, okullarda sınav haftası uygulamasına geçildi.

Bakanlık, Türkçe ve yabancı dil derslerine ilişkin de önemli kararlar aldı. Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile yabancı dil derslerinin sınavları, dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçmek için yazılı ve uygulamalı olarak yapıldı.

Ayrıca öğrenciye anında geri bildirim vermek için kısa süreli sınavlar da yapıldı.

Deprem bölgesinde yürütülen güçlendirme ve onarım çalışmalarıyla toplam 48 bin derslik, eğitim öğretime hazır hale getirildi, ayrıca 11 bin 76 konteyner de bölgedeki öğretmenlerin konaklaması için tahsis edildi.

Eğitim öğretim yılı takvimi

Yeni eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili, 22 Ocak Pazartesi günü başlayacak, 2 Şubat Cuma günü tamamlanacak.

İkinci dönem, 5 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan-12 Nisan arasında yapılacak.

2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül'de başlayacak.
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