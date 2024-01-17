MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam ediyoruz!Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.