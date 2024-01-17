MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı bölgesinde 4PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam ediyoruz!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam ediyoruz!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.