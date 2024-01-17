MSB açıkladı: 5'i FETÖ mensubu 8 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i FETÖ mensubu 8 kişinin yakalandığını bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
'Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.'
'Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.'