MİT’ten dikkat çeken mesaj: İnternet sitesindeki yazı değişti!

MİT'in internet sitesinde yeni bir düzenlemeye gidildi. Sitenin ana sayfasındaki “Vatan için her an her yerde” cümlesinin yerini başka bir mesaj aldı.Siteye konulan “Terör ve PKK/KCK ile mücadelede proaktif yaklaşımımız” başlıklı yazıda ise, son süreçte örgütün Suriye ve Irak'taki silahlı kapasitesinin yanı sıra kritik yapılarının da başarıyla imha edildiğine dikkat çekildi.“Terör örgütlerinin liderlerinin etkisiz hale getirilmesi, eylem stratejilerinin deşifresi, istihbarat yapılanmalarının çökertilmesi, kadro temininin engellenmesi, finansal/lojistik faaliyetlerinin akamete uğratılması ve propaganda aktivitelerinin etkisizleştirilmesi” odaklı çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.Terörle mücadelede “tehdidin kaynağında yok edilmesi” stratejisine işaret edilen yazıda, şöyle devam edildi:“Son süreçte milli İHA ve SİHA'ların da kullanımıyla, PKK/KCK'nın Suriye ve Irak'taki silahlı kapasitesinin yanı sıra kritik yapıları da başarıyla imha edilmektedir. PKK/KCK ile mücadeleye yönelik yürütülen kapsamlı operasyonlar, terör örgütünde ağır tahribata yol açmış, lider kadrolarında güvenlik kaygısını artırmış ve örgütün yönetim merkezi olan Irak alanının güvenilirliğini PKK/KCK için tartışmalı hale getirmiştir.”Sitesinin ana sayfasındaki “Vatan için her an her yerde” cümlesinin yerini, “Vatana ve millete yapılan hiçbir kötülük cezasız kalmayacaktır” mesajı aldı.