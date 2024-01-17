Mersin'de 'torbacı'lara şafak operasyonu: Çok sayıda şüpheli yakalandı

Mersin'de 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de uyuşturucu satışının önüne geçmek için çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, il genelinde 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarını tespit etti.54 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYONCumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen 54 adrese şafak vakti 431 polis ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyona dron ile destek verildi.ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINACAKDemir kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girilen evlerde özel eğitimli narkotik köpekleriyle arama yapan ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.