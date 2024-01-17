Meral Akşener CHP'yi yerden yere vurdu: DEM ile el sıkışın görelim bakalım neymiş dünya

İYİ Parti ile CHP arasındaki gerilim yerel seçimler yaklaşırken daha da alevleniyor.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "seçimlere müsatik gireceğiz" çıkışının ardından kendisini hedef alan CHP'yi terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı "DEM" ile vurdu.TMM Grup Toplantısından konuşan Meral Akşener seçimlere tek gireceklerinin altını çizerek "El sıkışın kardeşim. Dürüst ve açık şekilde DEM ile el sıkışın. Görelim bakalım neymiş dünya?" dedi."İstediğiniz kadar ağlayın zırlayın. Bu ülkede hür ve müstakil olarak seçimlere gireceğiz ve kazanacağız. Bizim müstakil olmamız bazı şeyleri ortaya çıkardı. Hani her konuda biz suçluyduk? El sıkışın kardeşim. Dürüst ve açık bir şekilde DEM ile el sıkışın. Hemen bütün her yeri kazanın. Bizim seçmenimiz de cebinizde duruyorsa, DEM ile el sıkışıp kazanın her yeri. Görelim bakalım neymiş dünya?"Akşener askerlerimizi şehit eden terör örgütü PKK'ya karşı kınama bildirisine imza atmayan CHP'yi şu sözlerle eleştirdi:"Günlük siyasette birbirimizi kıyasıya eleştirebiliriz ama dış dünyaya karşı bu tür konularda elbette ortak bir tutum belirlemeliyiz. Bunun için de Sayın Dervişoğlu, Sayın Aydın, ve Sayın Usta'nın organizasyonunda biz meclisin ortak bir beyanat ortak bir bildiri imzalamasını teklif ettik. Ve Saadet Partisi, İyi Parti, MHP ve AK Parti bizim teklifimize evet diyerek imza attılar. Anlayamadığım bir biçimde çok da ayıpladığım bir biçimde bir bildiri savaşı çıktı. PK'lılar herhalde çok mutlu olmuştur. PKK'lılar herhalde bu birbirine düşen gazi meclisin mensuplarına çok gülmüşlerdir. AK Parti'ye gıcık olmak onun yaptığı işleri eleştirmek onu sandıkta yenmek bu iddia ile ortaya çıkmak elbette bizim hakkımız ama şehit ailelerinin karşısında bu milletin temsilcileri olarak bizler kaya gibi durmak zorundayız o PKK'lı şerefsizlere karşı. Neyse sakin sakin geçirdik konuyu. Şımardıkça şımardılar hadsizleştikçe hadsizleştiler! Şimdi gene şehitlerimiz oldu. Gene ben aradım, ya bu rutin! Aradım.Benzer bir meclis bildirisini, DEM'in izmalamasını beklemiyoruz ama buradan da bir cingar çıktı. Dün bir toplantı oldu o toplantıda bu 3 siyasi parti imza atacak diğer siyasi partiler imza atmayacak bu parçalı görüntüden vazgeçildi, burası çok enteresan , Numan Kurtulmuş'un imzasıyla ortak tezkere meclise sunuldu, ilginç bir biçimde ayrı bir bildiri yayımlayanların hepsi bu tezkereyi destekledi. Soru şu; karın ağrısı İyi Parti miydi?"