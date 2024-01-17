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MEB'den okullarda 'disiplinler arası' yaklaşımı artıracak yeni düzenleme

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), "bütüncül eğitim yaklaşımı" kapsamında yeniden düzenlenen Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi'ne göre, farklı alanlardaki zümreler, müfredatların uygulanması ve diğer eğitim-öğretim süreçlerinde disiplinler arası yaklaşımı artıracak.

Ekleme: 17.01.2024 - 11:58 Güncelleme: 17.01.2024 - 12:01 / Editör: Ozge Selin
MEB'den okullarda 'disiplinler arası' yaklaşımı artıracak yeni düzenlemeOkullardaki eğitim kurulları ve zümrelerin oluşturulmasına yönelik temel ilkeler ve işlevleri düzenleyen Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi'nde, 'bütüncül eğitim yaklaşımı' doğrultusunda çeşitli düzenlemeler yapıldı.

Yeni düzenlemede, aynı zümre öğretmenlerinin birbirini desteklemesi, tecrübe paylaşımında bulunması, alınacak kararların daha etkili ve verimli bir şekilde uygulanması ve farklı zümre öğretmenlerinin bilgi alışverişini güçlendirmek amacıyla 2 farklı uygulamaya vurgu yapıldı.

Mevzuata yansıyan bu kapsamdaki ilk uygulama, okul zümre öğretmenlerinin tecrübelerinin artırılması için zümre öğretmenlerince yapılacak 'ders ziyaretleri' üzerine getirilen yeni hüküm oldu.

Bu kapsamda, aynı zümre öğretmenleri istemeleri halinde tecrübe paylaşımı için birbirlerinin derslerini izleyebilecek. Ders izleme, zümre öğretmenlerinin ortak kararıyla mümkün olacak. Her eğitim ve öğretim yılında en az bir kez tecrübe paylaşımı amacıyla ders ziyaretleri yapılabilecek, böylece iyi uygulama örneklerinin etkin şekilde okul genelinde yaygınlaştırılması amaçlanacak.

Farklı zümrelerde disiplinler arası yaklaşım vurgusu

İkinci uygulama ise farklı alanlardaki zümre öğretmenlerinin eğitim süreçlerinde işbirliklerinin artırılması üzerine olacak.

Bu kapsamda, 'bütüncül eğitim yaklaşımı' çerçevesinde, farklı alanlardaki zümre öğretmenleri, ders müfredatlarının uygulanması ve diğer eğitim-öğretim süreçlerinde yürüttükleri disiplinler arası yaklaşımı artıracak.

Böylece tüm eğitim ve öğretim süreçleri, disiplinler arası bir yaklaşımla ele alınacak, öğrenme alanı, konu, kazanım ve öğrenme hedefleri bu yaklaşımla belirlenecek.

Uygulama ile eğitim-öğretim süreçlerinde birden fazla disiplinin bilgi ve yöntemlerinin kullanılması sağlanacak ve farklı derslerde anlatılan benzer konu içerikleri bir bütünlük içinde anlatılarak kalıcı öğrenme hedeflenecek.

Ortak çalışmalar takvime bağlanarak uygulanacak

Zümreler arası yapılacak ortak çalışmalar, takvime bağlanarak uygulanacak. Böylece ülke genelinde uygulama birliği sağlanacak.

Bunun yanında, zümrelerde, öğrencilerin çoklu okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesi için planlamalar yapılacak, sosyal sorumluluk programı kapsamında faaliyetler hazırlanacak.

Zümreler ayrıca, okul öncesi ve ilkokullarda öğrencilerin akademik ve sosyal gelişiminin takibini yapacak. Öğrencilerin gelişim düzeylerinin, öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen bireysel ve grupla yapılan etkinliklere katılımlarının da planlaması yapılacak.

Öğrencilere yönelik önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonunda yürütülecek çalışmalar da zümrelerce planlanacak.

Ortak sınavlarla ilgili görevler de mevzuata eklendi

Yeni yönergeye, Bakanlığın bu yıl uygulamaya koyduğu ortak yazılı ve uygulamalı sınavlarla ilgili zümrelerin yapacağı işlemlere ilişkin de yeni hüküm eklendi.

Bu kapsamda, ortak yazılı ve uygulamalı sınavlar sonrasında ve dönem sonunda öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi, sınav analizleri yapılarak konu ve kazanım eksikliği tespit edilen öğrenciler için eylem planlarının hazırlanıp uygulanması, gerekli izleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla düzenlemeye gidildi.
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