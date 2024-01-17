  • USD: 30,08 - 30,14
  • EURO: 32,76 - 32,82
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mağazadan hırsızlık yaptığı ortaya çıkmıştı: Milletvekili itiraf edip istifasını verdi

Yeni Zelanda'da hırsızlıkla suçlanan milletvekili Golriz Ghahraman istifa etti. Mesleğiyle alakalı stresin kendisini “tamamen karakterine aykırı şekilde davranmaya” yönelttiğini söyleyen Ghahraman, “İnsanları hayal kırıklığına uğrattım. Üzgünüm” ifadelerini kullandı.

Ekleme: 17.01.2024 - 13:21 Güncelleme: 17.01.2024 - 13:21 / Editör: Ozge Selin
Mağazadan hırsızlık yaptığı ortaya çıkmıştı: Milletvekili itiraf edip istifasını verdiYeni Zelanda'da Yeşiller Partisi milletvekili Golriz Ghahraman, Auckland ve Wellington'daki mağazalardan 3 kez hırsızlık yapmakla suçlanıyor.

Mesleğiyle alakalı stresin kendisini “tamamen karakterine aykırı şekilde davranmaya” yönelttiğini söyleyen Ghahraman, “İnsanları hayal kırıklığına uğrattım. Üzgünüm” ifadelerini kullandı.

Ghahraman, Auckland'da lüks bir butikten tasarım çanta “çaldığına” dair güvenlik görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından eylemlerinin sorumluluğunu alarak istifa etti. 42 yaşındaki İran doğumlu Ghahraman, “Açıklayabileceğim bir davranış değil, çünkü mantıklı değil. Tıbbi değerlendirmenin ardından iyi olmadığımı anladım. Görüştüğüm ruh sağlığı uzmanı, son zamanlardaki davranışlarımın aşırı strese bağlı ve daha önce fark edilmemiş travmalarla ilgili olduğunu söyledi” dedi.


Polis, iddialara ilişkin Aralık ayında soruşturma başlatıldığını açıklamış ancak soruşturmada adı geçen şüphelilerin kim olduğuna dair bir açıklama yapmamıştı.


İran'dan Yeni Zelanda'ya ailesi ile sığınan eski BM İnsan Hakları Avukatı Ghahraman, 2017 yılında yemin ederek Yeni Zelanda hükümetinde göreve gelen ilk mülteci milletvekili olmuştu.

Türkiye'nin uzay yolculuğu başladı: Kapsül uzaya fırlatıldı
Başkan Erdoğan açıkladı: AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu...
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan hedefi açıkladı! Muhalefetin elindeki belediyeleri alacağız
Başkan Erdoğan'dan DEM'le ortaklığı unutup AK Partili Leyla Şahin Usta'yı hedef alan CHP'li Ali Mahir Başarır'a Türk bayrağı tepkisi: O sizin cibiliyetinizde var
İlk Türk astronot uzay yolcusu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'başörtüsü' göndermeli sözü yeniden gündemde
Zehir tacirlerine geçit yok! Narkogüç-44 operasyonunda 163 kişi yakalandı
MSB: 12 Ocak'taki menfur saldırı sonrası 114 hedef başarıyla imha edildi, 81 terörist etkisiz hale getirildi
Murat Kurum devreye girdi, süper kupa krizi çözüldü
Fidan'dan Pakistan ve İran gerilimiyle ilgili ilk açıklama
İstanbul Adayı Murat Kurum'dan Esenler'e ziyaret! 'Omuz omuza çalışacağız...'
Ümraniye'de bina çöktü: Metro çalışması sırasında yolda çökme olmuştu
ABD medyasından çarpıcı analiz! Biden’ın U dönüşü: ABD’nin Orta Doğu stratejisi çöktü!
MHP, 55 ilçe adayını daha açıkladı
Mehmet Selim Kiraz'ın katilinin kuzeni, CHP'de kampanya yöneticisi oldu
Çalışma hayatında yeni dönem! Milyonları ilgilendiriyor: Meclis'te yasalaşacak
Abdulkadir Uraloğlu paylaştı! Serbest Geçiş Sistemi ile trafik sorunu ortadan kalktı
CHP 'Ablam' deyip ayağına gittiği Akşener'e bu kez 'Ahlaksız' dedi! İYİ Parti'den 'CHP'li belediyeler cıvık' çıkışı: 5 sene daha gitmezdi
Gökyüzünde tarihi adım! Bakan Kacır açıkladı... 4 maddelik hedef
Türkiye'ye dev bir eser daha! Şanlıurfa Şehir Hastanesi yükseliyor
Konya'da görenleri şaşırtan araç: Tavuklarını otomobille gezdiriyor

Konya'da görenleri şaşırtan araç: Tavuklarını otomobille gezdiriyor

Altın gram fiyatı yönünü aşağı kırdı! İslam Memiş 'Bu fırsat her zaman gelmez' diyerek tarih verdi

Altın gram fiyatı yönünü aşağı kırdı! İslam Memiş 'Bu fırsat her zaman gelmez' diyerek tarih verdi

Ağacın altında varilin içinde buldu, hayatı değişti! Değerini öğrendiğinde çoktan köşeyi dönmüştü! Şansın bu kadarı pes dedirtti

Ağacın altında varilin içinde buldu, hayatı değişti! Değerini öğrendiğinde çoktan köşeyi dönmüştü! Şansın bu kadarı pes dedirtti

Sahte belgeler artabilir: Yapay zeka artık gerçekçi el yazıları yazabiliyor

Sahte belgeler artabilir: Yapay zeka artık gerçekçi el yazıları yazabiliyor

Amerika Apple Watch'ların satışını yasaklıyor mu? Son söz Joe Biden'da!

Amerika Apple Watch'ların satışını yasaklıyor mu? Son söz Joe Biden'da!

Whatsapp'a bir özellik daha geliyor! Uygulama artık daha kolay daha pratik olacak! İşte yeni özellikler!

Whatsapp'a bir özellik daha geliyor! Uygulama artık daha kolay daha pratik olacak! İşte yeni özellikler!