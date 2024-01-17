Mağazadan hırsızlık yaptığı ortaya çıkmıştı: Milletvekili itiraf edip istifasını verdi

Yeni Zelanda'da Yeşiller Partisi milletvekili Golriz Ghahraman, Auckland ve Wellington'daki mağazalardan 3 kez hırsızlık yapmakla suçlanıyor.Mesleğiyle alakalı stresin kendisini “tamamen karakterine aykırı şekilde davranmaya” yönelttiğini söyleyen Ghahraman, “İnsanları hayal kırıklığına uğrattım. Üzgünüm” ifadelerini kullandı.Ghahraman, Auckland'da lüks bir butikten tasarım çanta “çaldığına” dair güvenlik görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından eylemlerinin sorumluluğunu alarak istifa etti. 42 yaşındaki İran doğumlu Ghahraman, “Açıklayabileceğim bir davranış değil, çünkü mantıklı değil. Tıbbi değerlendirmenin ardından iyi olmadığımı anladım. Görüştüğüm ruh sağlığı uzmanı, son zamanlardaki davranışlarımın aşırı strese bağlı ve daha önce fark edilmemiş travmalarla ilgili olduğunu söyledi” dedi.Polis, iddialara ilişkin Aralık ayında soruşturma başlatıldığını açıklamış ancak soruşturmada adı geçen şüphelilerin kim olduğuna dair bir açıklama yapmamıştı.İran'dan Yeni Zelanda'ya ailesi ile sığınan eski BM İnsan Hakları Avukatı Ghahraman, 2017 yılında yemin ederek Yeni Zelanda hükümetinde göreve gelen ilk mülteci milletvekili olmuştu.