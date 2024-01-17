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Kirada oturan emekliye müjde! Bakanlık düğmeye bastı, her ay ödeme yapılacak…

Emekli zammının açıklanmasının ardından emekliye bir haberde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan geldi. Kirada oturan emekliler için harekete geçildi…

Ekleme: 17.01.2024 - 09:27 Güncelleme: 17.01.2024 - 09:32 / Editör: Ozge Selin
Kirada oturan emekliye müjde! Bakanlık düğmeye bastı, her ay ödeme yapılacak…
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından gerçekleştirdiği açıklamada, emekli maaşlarına yüzde 5 ek zam yapıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı, en düşük emekli maaşının 10 liraya yükseldiğini duyurdu. Yapılan ek zammın ardından SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarında Ocak 2024'ten itibaren yüzde 42,6'lık bir artış gözlendi.

Kirada oturan emekliler dikkat…

Kira zamlarından dolayı geçim sıkıntısı çeken milyonlarca emekli ve vatandaşlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

Kira ödemede zorlanan vatandaşlar için düğmeye basıldı. Kirada yaşayan vatandaşlara destek olmak amacıyla başlatılan kira yardımı programı başlatıldı. Kira yardımı, belirli şartları sağlayanlara her ay düzenli olarak yatırılacak.

Kira yardımı başvurusu nasıl yapılı, şartları nelerdir?

Kira yardımı programından faydalanmak isteyen vatandaşlar, ilk olarak en yakın ilçe kaymakamlığına başvuruda bulunabilir ya da e-Devlet resmi internet sitesi üzerinden de gerçekleştirebileceklerdir. Başvurular, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla değerlendirilecek ve uygun görülen kişilere düzenli kira yardımı yapılacaktır.

E-Devlet'ten başvuru nasıl yapılır?

E-Devlet üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar şu adımları izleyebilirler:

-T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapın.

-Arama kısmından 'Hak Sahibi Ailelere Kira Yardımı Yapılması' bölümüne gidin.

-'Uygulamaya Git' sekmesine tıklayarak başvurunuzu tamamlayın.

Kira yardımı ne kadar?

Kira yardımı miktarları, yaşanılan şehre göre değişkenlik göstermektedir.

Örneğin, İstanbul'da yaşayanlar için kira yardımı miktarı 3.500 TL'ye kadar çıkarken, Ankara, Bursa, Antalya ve İzmir'de bu miktar 3.000 TL olarak belirlenmiştir.

Diğer büyükşehirlerde aylık kira yardımı ise 2.500 TL olarak uygulanacaktır. Diğer illerde ise kira yardımı 2.000 TL olarak belirlenmiştir.

Peki, kira yardımından kimler yararlanabilir?

Kira yardımından faydalanmak için başvuru yapan kişinin hane gelirlerinin belirlenen bir sınırın altında olması ve gerçekten kira yardımına muhtaç olması gerekmektedir.

Ayrıca, başvuru yapan kişinin emekli, dul, yetim ya da ölüm aylığı almıyor olması ve sigortalı bir işte çalışmıyor olması da bir diğer önemli kriterdir.
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