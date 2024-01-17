Kılıçdaroğlu intikam operasyonunu başlattı! 'CHP seçimlerde başarısız olacak kurultaya çalışın' talimatı: İmamoğlu ve Özel'e karşı delege avı

Türkiye yerel seçimlere giderayak muhalefet unsurlarındaki kriz, kaos ve iç hesaplaşmalara şahitlik ediyor.Cumhuriyet Halk Partisi'nde 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu hegemonyası sona ererken sular bir türlü durulmadı. Ekrem İmamoğlu, kurultayın ardından partiyi istediği gibi dizayn etmeye başladı. Kendisine yakın isimleri kritik noktalara getirdi.CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında 'eş genel başkan' konumuna düştü.İkili arasında son olarak aday belirleme krizi patlak verdi. İmamoğlu 'eş genel başkan' edasıyla liste belirleyip Özel'e dayatmada bulundu.'Emanetçi' konumuna düşen Özel ise deyim yerindeyse CHP'de kontrolü kaybetti.Bir yandan da gözler Kemal Kılıçdaroğlu ve destekçilerine çevrildi.Her fırsatta parti içine Ekrem İmamoğlu karşıtı mesajlar veren Kemal Kılıçdaroğlu, son olarak İmamoğlu'nun ikinci dönem adaylık lansmanı toplantısına davet edilmesine rağmen katılmadı.Bu durum mevcuttaki krizin en somut göstergesi olarak kayıtlara geçti.Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken yerel seçim öncesi intikam ateşiyle yanıp tutuşan Kılıçdaroğlu cephesinden ilk hamle geldi.CHP'nin yerel seçimlerden başarısız çıkacağını düşünen ve tüm planlarını bu doğrultuda yapan Kılıçdaroğlu'nun CHP PM Üyesi Müslim Sarı'ya 'kurultay için çalışma' görevi verdiği öğrenildi.31 Mart sonuçlarına göre olağanüstü kurultay için harekete geçecek Bay Kemalistler, CHP'de '1 Nisancılar' olarak adlandırılıyor.'1 Nisancılar'ın başı ise Kılıçdaroğlu'nun talimat ve yönlendirmeleriyle Müslim Sarı oldu. Harita üzerinde 16 seçim bölgesi belirleyen Sarı'nın her bölgeye bir temsilci görevlendirdiği, bu temsilcilerin de delegeleri 1 Nisan'a hazırlamak için çalışacağı konuşuluyor.1 Nisancılar, 12 Ocak Cuma günü Kılıçdaroğlu ve Sarı başkanlığında ilk toplatısını da yaptı. Sarı'nın daha sonrasında parti içindeki muhaliflerle ayrı bir toplantı yapması bekleniyor.Yerel seçimlerin başarısız geçeceğini düşünen '1 Nisancılar'ın 'Hasar Tespit Raporu' hazırlayacağı Ankara kulislerinde konuşulurken; bu ekibin 'hangi delegeler bize oy verebilir, kimlerin üzerinde çalışalım'' değerlendirmesi yaptığı öğrenildi.Müslim Sarı'nın yürüttüğü 1 Nisan operasyonu İmamoğlu ve Özgür Özel'e yakın isimleri oldukça rahatsız etti.Kılıçdaroğlu'nun, Müslim Sarı'nın bu çalışmasından rahatsız olup kendisine şikayete gelenlere 'Müslim'e ben çalış dedim' dediği öğrenildi.İmamoğlu ve 'değişim' tayfasına yakınlığıyla bilinen fondaş Şaban Sevinç'in sahibi olduğu Bizim TV'ye konuşan Müslim Sarı 1 Nisan kurultay operasyonunu doğrularken, Kılıçdaroğlu ile her hafta düzenli olarak görüştüğünü dile getirdi.Sarı, 'Kemal Bey'in ofisi dergah gibi' diyerek Kılıçdaroğlu'na methiyeler düzdü.Kemal Kılıçdaroğlu geri dönüş hazırlığında! Yandaşın iddiası CHPyi karıştıracak: Aleviler durumdan rahatsız!