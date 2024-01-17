  • USD: 30,08 - 30,14
  • EURO: 32,76 - 32,82
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu intikam operasyonunu başlattı! 'CHP seçimlerde başarısız olacak kurultaya çalışın' talimatı: İmamoğlu ve Özel'e karşı delege avı

CHP'de iç hesaplaşma ve entrika tavan yaptı. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki çekişme devam ederken intikam ateşiyle yanıp tutuşan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk somut hamle geldi. CHP'nin yerel seçimlerde başarısız olacağını düşünen Kılıçdaroğlu, PM Üyesi Müslim Sarı’ya “kurultay için çalışma” görevi verdi. Sarı'nın kumanda ettiği '1 Nisancılar' 16 bölgede "Hasar Tespit Raporu" çıkarıp delege avına çıkacak. 1 Nisan operasyonu İmamoğlu ve Özgür Özel'e yakın isimleri rahatsız ederken, Kılıçdaroğlu parti içine “Müslim’e ben çalış dedim” mesajı gönderdi. Kurultay operasyonunu doğrulayan Sarı ise "Kemal Bey'in ofisi dergah gibi" dedi.

Kılıçdaroğlu intikam operasyonunu başlattı! 'CHP seçimlerde başarısız olacak kurultaya çalışın' talimatı: İmamoğlu ve Özel'e karşı delege avı
Ekleme: 17.01.2024 - 10:13 Güncelleme: 17.01.2024 - 10:16 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu intikam operasyonunu başlattı! 'CHP seçimlerde başarısız olacak kurultaya çalışın' talimatı: İmamoğlu ve Özel'e karşı delege avı
Türkiye yerel seçimlere giderayak muhalefet unsurlarındaki kriz, kaos ve iç hesaplaşmalara şahitlik ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu hegemonyası sona ererken sular bir türlü durulmadı. Ekrem İmamoğlu, kurultayın ardından partiyi istediği gibi dizayn etmeye başladı. Kendisine yakın isimleri kritik noktalara getirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında 'eş genel başkan' konumuna düştü.

İkili arasında son olarak aday belirleme krizi patlak verdi. İmamoğlu 'eş genel başkan' edasıyla liste belirleyip Özel'e dayatmada bulundu.

'Emanetçi' konumuna düşen Özel ise deyim yerindeyse CHP'de kontrolü kaybetti.

Bir yandan da gözler Kemal Kılıçdaroğlu ve destekçilerine çevrildi.

KRİZ LANSMASI: DAVET EDİLMESİNE RAĞMEN GİTMEDİ
Her fırsatta parti içine Ekrem İmamoğlu karşıtı mesajlar veren Kemal Kılıçdaroğlu, son olarak İmamoğlu'nun ikinci dönem adaylık lansmanı toplantısına davet edilmesine rağmen katılmadı.

Bu durum mevcuttaki krizin en somut göstergesi olarak kayıtlara geçti.

KILIÇDAROĞLU 'İNTİKAM OPERASYONU'NU BAŞLATTI
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken yerel seçim öncesi intikam ateşiyle yanıp tutuşan Kılıçdaroğlu cephesinden ilk hamle geldi.

CHP'nin yerel seçimlerden başarısız çıkacağını düşünen ve tüm planlarını bu doğrultuda yapan Kılıçdaroğlu'nun CHP PM Üyesi Müslim Sarı'ya 'kurultay için çalışma' görevi verdiği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu intikam operasyonunu başlattı! 'CHP seçimlerde başarısız olacak kurultaya çalışın' talimatı: İmamoğlu ve Özel'e karşı delege avı

1 NİSANCILAR KURULTAY İÇİN ZEMİN OLUŞTURUYOR: KUMANDA MÜSLİM SARI'DA
31 Mart sonuçlarına göre olağanüstü kurultay için harekete geçecek Bay Kemalistler, CHP'de '1 Nisancılar' olarak adlandırılıyor.

'1 Nisancılar'ın başı ise Kılıçdaroğlu'nun talimat ve yönlendirmeleriyle Müslim Sarı oldu. Harita üzerinde 16 seçim bölgesi belirleyen Sarı'nın her bölgeye bir temsilci görevlendirdiği, bu temsilcilerin de delegeleri 1 Nisan'a hazırlamak için çalışacağı konuşuluyor.

Kılıçdaroğlu intikam operasyonunu başlattı! 'CHP seçimlerde başarısız olacak kurultaya çalışın' talimatı: İmamoğlu ve Özel'e karşı delege avı



KILIÇDAROĞLU VE SARI BAŞKANLIĞINDA PARALEL TOPLANTI
1 Nisancılar, 12 Ocak Cuma günü Kılıçdaroğlu ve Sarı başkanlığında ilk toplatısını da yaptı. Sarı'nın daha sonrasında parti içindeki muhaliflerle ayrı bir toplantı yapması bekleniyor.

HASAR TESPİT RAPORU ÇIKARACAKLAR: 'YEREL SEÇİMLER BAŞARISIZ GEÇECEK'
Yerel seçimlerin başarısız geçeceğini düşünen '1 Nisancılar'ın 'Hasar Tespit Raporu' hazırlayacağı Ankara kulislerinde konuşulurken; bu ekibin 'hangi delegeler bize oy verebilir, kimlerin üzerinde çalışalım'' değerlendirmesi yaptığı öğrenildi.

KILIÇDAROĞLU: MÜSLİM'E BEN ÇALIŞ DEDİM
Müslim Sarı'nın yürüttüğü 1 Nisan operasyonu İmamoğlu ve Özgür Özel'e yakın isimleri oldukça rahatsız etti.

Kılıçdaroğlu'nun, Müslim Sarı'nın bu çalışmasından rahatsız olup kendisine şikayete gelenlere 'Müslim'e ben çalış dedim' dediği öğrenildi.

SARI: 'KEMAL BEY'İN OFİSİ DERGAH GİBİ'
İmamoğlu ve 'değişim' tayfasına yakınlığıyla bilinen fondaş Şaban Sevinç'in sahibi olduğu Bizim TV'ye konuşan Müslim Sarı 1 Nisan kurultay operasyonunu doğrularken, Kılıçdaroğlu ile her hafta düzenli olarak görüştüğünü dile getirdi.

Sarı, 'Kemal Bey'in ofisi dergah gibi' diyerek Kılıçdaroğlu'na methiyeler düzdü.

Kemal Kılıçdaroğlu geri dönüş hazırlığında! Yandaşın iddiası CHPyi karıştıracak: Aleviler durumdan rahatsız!
Türkiye'nin uzay yolculuğu başladı: Kapsül uzaya fırlatıldı
Başkan Erdoğan açıkladı: AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu...
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan hedefi açıkladı! Muhalefetin elindeki belediyeleri alacağız
Başkan Erdoğan'dan DEM'le ortaklığı unutup AK Partili Leyla Şahin Usta'yı hedef alan CHP'li Ali Mahir Başarır'a Türk bayrağı tepkisi: O sizin cibiliyetinizde var
İlk Türk astronot uzay yolcusu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'başörtüsü' göndermeli sözü yeniden gündemde
Zehir tacirlerine geçit yok! Narkogüç-44 operasyonunda 163 kişi yakalandı
MSB: 12 Ocak'taki menfur saldırı sonrası 114 hedef başarıyla imha edildi, 81 terörist etkisiz hale getirildi
Murat Kurum devreye girdi, süper kupa krizi çözüldü
Fidan'dan Pakistan ve İran gerilimiyle ilgili ilk açıklama
İstanbul Adayı Murat Kurum'dan Esenler'e ziyaret! 'Omuz omuza çalışacağız...'
Ümraniye'de bina çöktü: Metro çalışması sırasında yolda çökme olmuştu
ABD medyasından çarpıcı analiz! Biden’ın U dönüşü: ABD’nin Orta Doğu stratejisi çöktü!
MHP, 55 ilçe adayını daha açıkladı
Mehmet Selim Kiraz'ın katilinin kuzeni, CHP'de kampanya yöneticisi oldu
Çalışma hayatında yeni dönem! Milyonları ilgilendiriyor: Meclis'te yasalaşacak
Abdulkadir Uraloğlu paylaştı! Serbest Geçiş Sistemi ile trafik sorunu ortadan kalktı
CHP 'Ablam' deyip ayağına gittiği Akşener'e bu kez 'Ahlaksız' dedi! İYİ Parti'den 'CHP'li belediyeler cıvık' çıkışı: 5 sene daha gitmezdi
Gökyüzünde tarihi adım! Bakan Kacır açıkladı... 4 maddelik hedef
Türkiye'ye dev bir eser daha! Şanlıurfa Şehir Hastanesi yükseliyor
Konya'da görenleri şaşırtan araç: Tavuklarını otomobille gezdiriyor

Konya'da görenleri şaşırtan araç: Tavuklarını otomobille gezdiriyor

Altın gram fiyatı yönünü aşağı kırdı! İslam Memiş 'Bu fırsat her zaman gelmez' diyerek tarih verdi

Altın gram fiyatı yönünü aşağı kırdı! İslam Memiş 'Bu fırsat her zaman gelmez' diyerek tarih verdi

Ağacın altında varilin içinde buldu, hayatı değişti! Değerini öğrendiğinde çoktan köşeyi dönmüştü! Şansın bu kadarı pes dedirtti

Ağacın altında varilin içinde buldu, hayatı değişti! Değerini öğrendiğinde çoktan köşeyi dönmüştü! Şansın bu kadarı pes dedirtti

Sahte belgeler artabilir: Yapay zeka artık gerçekçi el yazıları yazabiliyor

Sahte belgeler artabilir: Yapay zeka artık gerçekçi el yazıları yazabiliyor

Amerika Apple Watch'ların satışını yasaklıyor mu? Son söz Joe Biden'da!

Amerika Apple Watch'ların satışını yasaklıyor mu? Son söz Joe Biden'da!

Whatsapp'a bir özellik daha geliyor! Uygulama artık daha kolay daha pratik olacak! İşte yeni özellikler!

Whatsapp'a bir özellik daha geliyor! Uygulama artık daha kolay daha pratik olacak! İşte yeni özellikler!