Kılıçdaroğlu intikam operasyonunu başlattı! 'CHP seçimlerde başarısız olacak kurultaya çalışın' talimatı: İmamoğlu ve Özel'e karşı delege avı
CHP'de iç hesaplaşma ve entrika tavan yaptı. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki çekişme devam ederken intikam ateşiyle yanıp tutuşan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk somut hamle geldi. CHP'nin yerel seçimlerde başarısız olacağını düşünen Kılıçdaroğlu, PM Üyesi Müslim Sarı’ya “kurultay için çalışma” görevi verdi. Sarı'nın kumanda ettiği '1 Nisancılar' 16 bölgede "Hasar Tespit Raporu" çıkarıp delege avına çıkacak. 1 Nisan operasyonu İmamoğlu ve Özgür Özel'e yakın isimleri rahatsız ederken, Kılıçdaroğlu parti içine “Müslim’e ben çalış dedim” mesajı gönderdi. Kurultay operasyonunu doğrulayan Sarı ise "Kemal Bey'in ofisi dergah gibi" dedi.
Türkiye yerel seçimlere giderayak muhalefet unsurlarındaki kriz, kaos ve iç hesaplaşmalara şahitlik ediyor.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu hegemonyası sona ererken sular bir türlü durulmadı. Ekrem İmamoğlu, kurultayın ardından partiyi istediği gibi dizayn etmeye başladı. Kendisine yakın isimleri kritik noktalara getirdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında 'eş genel başkan' konumuna düştü.
İkili arasında son olarak aday belirleme krizi patlak verdi. İmamoğlu 'eş genel başkan' edasıyla liste belirleyip Özel'e dayatmada bulundu.
'Emanetçi' konumuna düşen Özel ise deyim yerindeyse CHP'de kontrolü kaybetti.
Bir yandan da gözler Kemal Kılıçdaroğlu ve destekçilerine çevrildi.
KRİZ LANSMASI: DAVET EDİLMESİNE RAĞMEN GİTMEDİ
Her fırsatta parti içine Ekrem İmamoğlu karşıtı mesajlar veren Kemal Kılıçdaroğlu, son olarak İmamoğlu'nun ikinci dönem adaylık lansmanı toplantısına davet edilmesine rağmen katılmadı.
Bu durum mevcuttaki krizin en somut göstergesi olarak kayıtlara geçti.
KILIÇDAROĞLU 'İNTİKAM OPERASYONU'NU BAŞLATTI
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken yerel seçim öncesi intikam ateşiyle yanıp tutuşan Kılıçdaroğlu cephesinden ilk hamle geldi.
CHP'nin yerel seçimlerden başarısız çıkacağını düşünen ve tüm planlarını bu doğrultuda yapan Kılıçdaroğlu'nun CHP PM Üyesi Müslim Sarı'ya 'kurultay için çalışma' görevi verdiği öğrenildi.
1 NİSANCILAR KURULTAY İÇİN ZEMİN OLUŞTURUYOR: KUMANDA MÜSLİM SARI'DA
31 Mart sonuçlarına göre olağanüstü kurultay için harekete geçecek Bay Kemalistler, CHP'de '1 Nisancılar' olarak adlandırılıyor.
'1 Nisancılar'ın başı ise Kılıçdaroğlu'nun talimat ve yönlendirmeleriyle Müslim Sarı oldu. Harita üzerinde 16 seçim bölgesi belirleyen Sarı'nın her bölgeye bir temsilci görevlendirdiği, bu temsilcilerin de delegeleri 1 Nisan'a hazırlamak için çalışacağı konuşuluyor.
KILIÇDAROĞLU VE SARI BAŞKANLIĞINDA PARALEL TOPLANTI
1 Nisancılar, 12 Ocak Cuma günü Kılıçdaroğlu ve Sarı başkanlığında ilk toplatısını da yaptı. Sarı'nın daha sonrasında parti içindeki muhaliflerle ayrı bir toplantı yapması bekleniyor.
HASAR TESPİT RAPORU ÇIKARACAKLAR: 'YEREL SEÇİMLER BAŞARISIZ GEÇECEK'
Yerel seçimlerin başarısız geçeceğini düşünen '1 Nisancılar'ın 'Hasar Tespit Raporu' hazırlayacağı Ankara kulislerinde konuşulurken; bu ekibin 'hangi delegeler bize oy verebilir, kimlerin üzerinde çalışalım'' değerlendirmesi yaptığı öğrenildi.
KILIÇDAROĞLU: MÜSLİM'E BEN ÇALIŞ DEDİM
Müslim Sarı'nın yürüttüğü 1 Nisan operasyonu İmamoğlu ve Özgür Özel'e yakın isimleri oldukça rahatsız etti.
Kılıçdaroğlu'nun, Müslim Sarı'nın bu çalışmasından rahatsız olup kendisine şikayete gelenlere 'Müslim'e ben çalış dedim' dediği öğrenildi.
SARI: 'KEMAL BEY'İN OFİSİ DERGAH GİBİ'
İmamoğlu ve 'değişim' tayfasına yakınlığıyla bilinen fondaş Şaban Sevinç'in sahibi olduğu Bizim TV'ye konuşan Müslim Sarı 1 Nisan kurultay operasyonunu doğrularken, Kılıçdaroğlu ile her hafta düzenli olarak görüştüğünü dile getirdi.
Sarı, 'Kemal Bey'in ofisi dergah gibi' diyerek Kılıçdaroğlu'na methiyeler düzdü.
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