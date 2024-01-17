'Kelime-i Tevhid' bayrağı taşıyan vatandaşa saldıran Ege Akersoy hakkında karar verildi

İstanbul'da düzenlenen Filistin'e destek mitinginde 'Kelime-i Tevhid' bayrağı taşıyan bir kişiye yumruk atınca tutuklanan Ege Akersoy tahliye edildi.Galata Köprüsü'nde 1 Ocak'ta düzenlenen 'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' eylemi sonrası Şişhane'de 'Kelime-i Tevhid' bayrağı ile yürüyen İsmail Aydemir ile tartışan üniversitesi öğrencisi Ege Akersoy yumruk atmıştı.Ege Akersoy saldırı sonrası 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği' gerekçesiyle tutuklandı. Ege Akseroy'un bugün tahliye edildiği öğrenildi.