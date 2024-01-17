'Kelime-i Tevhid' bayrağı taşıyan vatandaşa saldıran Ege Akersoy hakkında karar verildi
İstanbul Galata Köprüsü'nde düzenlenen Filistin'e destek mitinginde "Kelime-i Tevhid" bayrağı taşıyan vatandaşa yumrukla saldırdığı gerekçesiyle tutuklanan Ege Akersoy adlı şahıs tahliye edildi.
İstanbul'da düzenlenen Filistin'e destek mitinginde 'Kelime-i Tevhid' bayrağı taşıyan bir kişiye yumruk atınca tutuklanan Ege Akersoy tahliye edildi.
Galata Köprüsü'nde 1 Ocak'ta düzenlenen 'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' eylemi sonrası Şişhane'de 'Kelime-i Tevhid' bayrağı ile yürüyen İsmail Aydemir ile tartışan üniversitesi öğrencisi Ege Akersoy yumruk atmıştı.
Tahliye oldu
Ege Akersoy saldırı sonrası 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği' gerekçesiyle tutuklandı. Ege Akseroy'un bugün tahliye edildiği öğrenildi.