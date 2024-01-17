Katil ordusuna katılmak isteyen Türk vatandaşları için karar: Hesap verecekler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail terör örgütü mensûbu Mine Gümüşkaya ve Umay Akçay isimli çifte vatandaşlar hakkında verilen itirazı kabul ederek; hükmü kaldırdı ve gereken icraatın yapılmasına hükmetti.Verilen 'Soruşturmaya yer yok' kararına yapılan itirazın kabul edilmesi üzerine Mine Gümüşkaya ve Umay Akçay isimli çifte vatandaşların ifadelerinin alınacağı belirtildi.Sosyal medya kullanıcıları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen karara destek verdi. Birçok kullanıcı, 'Bir yanlıştan dönüldü, Türkiye'de bu katilleri istemiyoruz' ifadelerine yer verdi.İşgalci İsrail'in Gazze katliamının ilk günlerinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Mine Gümüşkaya adlı kullanıcı, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik operasyonlarına katılmak için bölgeye gideceğini ifade etmişti. Gümüşkaya, ''Aldığım karar üzerine gönüllü olarak İsrail Savunma Kuvvetleri'ne katılma kararı aldım, bir süre buralarda olmayacağım, eminim zafer bizim olacaktır'' ifadelerine yer vermişti.Mine Gümüşkaya'nın fotoğraflı paylaşımları kullanıcılar tarafından farklı sosyal medya mecralarda paylaşıldı. Kullanıcılar, 'Bu kadın Türk halkını temsil etmiyor' diyerek tepkilerini dile getirdi.Umay Akçay sosyal medyada yaptığı paylaşımda 'Türk vatandaşı bir Yahudi olarak ülkeme döndüm ve İsrail ordusuna katıldım. Anavatınımızı savunmaktan gurur duyuyoruz. Herkes gelmeli ve orduya destek vermeli. Sevgiler Türkiyem' ifadelerini kullanmıştı.Bu paylaşım üzerine bir çok tepki alan Umay Akçay bir paylaşım daha yaparak 'Gönüllü olarak IDF İsrail Silahlı Kuvvetlerine katıldım. Birkaç yobazın zoruna gitmiş. Vatanımızı ve doğruluğu savunmak neden zorunuza gidiyor. Hamas bir terör örgütüdür' demişti.Umay Akçay'ın paylaşımları sosyal medyada gündem olurken binlerce tepki almıştı.