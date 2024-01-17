İzmir'de parfüm fabrikasında yangın çıktı: 1 ölü 3 yaralı!

Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10001 Sokak'ta faaliyet gösteren bir parfüm fabrikasında saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin hızla sardığı fabrikadan yükselen dumanlar, bölgenin birçok noktasından görüldü.İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına aldı.Fabrikada yapılan kontrollerde iş yeri çalışanı olduğu öğrenilen 1 kişinin cesedine ulaşıldı, 3 işçi de yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ayrıca fabrika bahçesindeki hafif ticari araç da kullanılamaz hale geldi.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı...