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İstanbul'da makas atarak ilerledi! 7 araç kazaya karıştı

Akşam saatlerinde trafiğin yoğun olduğu bölgede makas atarak ilerleyen 7 araçta hasar meydana geldi. Arkadan gelen bir yolcu otobüsü ile minibüs son anda kaza yapmaktan kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı.

Ekleme: 17.01.2024 - 09:30 Güncelleme: 17.01.2024 - 09:34 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da makas atarak ilerledi! 7 araç kazaya karıştıGün geçmiyor ki trafikte tehlikeli anlar yaşanmasın.

Kural ihlallerinin getirdiği kazalara bir yenisi de İstanbul'da eklendi. Beykoz ilçesinde trafiğin aktığı dakikalarda çok sayıda araç hızla giderken, yolcu otobüsünü sollayan bir otomobil araçların arasından makas attı.

Araçlara çarparak ilerledi

Farklı şeritlerdeki araçların arasından sıyrılan otomobilin sürücüsü, bir süre sonra önünde bulduğu otomobil karşısında kaçacak yer bulamadı.

Sürücüsünün makas attığı otomobil, önündeki otomobile çarptıktan sonra çok sayıda araca çarparak bariyerleri aştı. Kaza yapan otomobilin hemen arkasında bulunan minibüsün şoförü ise yaptığı manevralarla kaza yapmaktan son anda kurtuldu.

Minibüs kaza yapan araçların arasından sıyrılarak uzaklaştı.

İstanbul'da makas atarak ilerledi! 7 araç kazaya karıştı

Soğukkanlılığı kazadan kurtardı

Bu sırada arkadan gelen yolcu otobüsünün şoförü de soğukkanlı davranarak kaza yapmaktan kurtuldu. Kazada 7 aracın hasar gördüğü öğrenilirken, çok sayıda kişi de hafif şekilde yaralandı.

Kaza anları kamerada

Otoyolda faciadan dönüldüğü anlar ise yolcu otobüsünün araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde otobüsü geçen otomobilin araçların arasından makas atarak ilerlediği, bir süre sonra önündeki otomobile ve yanında ilerleyen diğer araçlara çarptığı görüldü.

Bu sırada manevrası ile kazadan kurtulan minibüs ise durmadan uzaklaştı.
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