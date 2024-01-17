İstanbul'da barajlarda su seviyesi yüzde 60'a ulaştı: Kuruyan bölgeler doldu taştı..

İstanbul, 2023 yılını kurak geçirdi.Rekor sıcaklıkların olduğu yılda, barajlar adeta kurudu ve sinyal vermeye başladı.Sonbahardan kış aylarına geçiş sürecinde ise sağanak yağışlar barajlara adeta can suyu oldu.Kuruyan bölgelerde su seviyesi arttı.Kasım ayında başlayan yağmurlarla birlikte dolmaya başlayan baraj göllerindeki su seviyesi hızla yükselmeye devam ederken ortalama doluluk oranı yüzde 60'a dayandı.İSKİ tarafından yapılan ölçümlerde bugün itibariyle yüzde 58.91'e kadar yükselen baraj doluluk oranları, geçtiğimiz aylarda yüzde 16'ya kadar geriledi.İstanbul'a su sağlayan önemli barajlardan biri olan Büyükçekmece barajı, bu artıştan olumlu yönde etkilendi.Geçtiğimiz ekim ayında doluluk oranı yüzde 3.86'ya kadar gerileyen ve adeta kuruyan baraj gölü havzası adeta çöle dönmüştü. Daha önce balıkların yüzdüğü alanlarda otomobillerle rahatlıkla ilerlenebilir hale gelmişti.Barajdan su alımı İSKİ tarafından kesilmişti. Ancak yağışlarla birlikte hızla dolmaya başlayan baraj gölünde bugün ölçülen baraj doluluk oranı yüzde 51.08 olarak ölçüldü.Çöle dönen alanlar tekrar suyla kavuştu. Bölgedeki değişim havadan görüntülendi.Elmalı Yüzde 84,05Ömerli Yüzde 77,76Darlık Yüzde 73,37Alibeyköy Yüzde 69,45Istrancalar Yüzde 48,58Büyükçekmece Yüzde 51,08Terkos Yüzde 48,95Kazandere Yüzde 42,49Sazlıdere Yüzde 41,37Papuçdere Yüzde 26,43