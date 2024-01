İETT'de talan dönemi! Adrese teslim ihaleler İstanbul'u batırdı: Aylık 100 milyonluk zarar

2019 yılında 'Her şey çok güzel olacak' sloganıyla göreve başlayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetiminde toplu ulaşım çökme noktasına geldi, ihaleler yandaşlara aktı.Yanan metrobüsler, denize düşen otobüsler ve daha nice skandallarla gündeme gelen İBB yönetiminin beceriksizliği vatandaşı çileden çıkarırken, adrese teslim ihalelerdeki usulsüzlükler İstanbul'u batırdı.AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, CHP'li İBB yönetiminin İETT'deki skandallarını tek tek anlattı.İBB'nin 5 yılda otobüslerin bakımı için 7 milyarlık ihale gerçekleştirdiğini söyleyen Türkyılmaz, bunun 5 milyarlık kısmının CHP'li Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı firmaya verildiğini ifade etti.Türkyılmaz, aylık 100 milyon liralık zararın ortaya çıktığını ifade etti.'İstanbul'da ulaşım denince akla ilk onun adı gelir. İstanbul'un damarlarına can taşıyan 150 yıllık gururumuz İETT. Ama şimdilerde; 4 yılda tam 4 genel müdür değiştiren İETT.Yanan, yolda kalan, uçan, yüzen otobüslerimiz ve metrobüslerimiz. Niye böyle oldu? Tıkır tıkır işleyen bir hizmet takır tukur yürüyen bir hezimete nasıl dönüştü?Bunun birçok sebebi var. Yalnız sadece bir tanesini sizinle paylaşacağım. Nimeti kendinde olanların zahmeti kentine yani sana ödettirdiği algıdan değil acı bir gerçekten söz edeceğim.CHP'li İBB yönetimi 5 yılda otobüslerin bakımı için parça parça olmak üzere yaklaşık 7 milyarlık ihale gerçekleştirdi. İhalelerde kırım oranı diye bir şey vardır. Belediye olarak 3 liralık malı 2 liraya almaya çalışırsınız. Elbette israf ve kamu malı hassasiyetiniz varsa.CHP'li İBB yönetiminin maalesef böyle bir hassasiyeti olmamış. Siz bakmayın billboard'lara koca koca 'İsrafı bitirdik' demelerine. İhale bedellerinde kırım oranları sebebiyle hesaplarımıza göre 1,5 milyar lira zarardasın İstanbul.Her bir otobüsün aylık 42 bin liraya yapılan bakımı, Kocaeli ve Bursa maliyetlerine bakıldığında 12 bin liradan her ay tam 100 milyon zarardasın İstanbul.'Otobüs alacak paramız yok' diyenler, sağda soldan borç isteyenler bu zarara sebebiyet vermeselerdi, İBB bugün öz kaynaklarıyla yüzlerce otobüs daha alabilecekti. İBB'yi milyarlarca lira zarar sokan bu ihalelerin toplam bedeli olan 7 milyarın 5 milyarı kime gidiyor dersin? 2019 seçimlerinden sonra palazlanan bir firmaya. CHP Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı bir firmaya.Dostlarını kırmak istemedikleri için ihalelerde fiyat kırmadılar.Peki milyarlarca liralık bakım ihalesine rağmen neden her gün onlarca otobüs yolda kalır, arızalanır? Hocanın tabiriyle 'Ciğer buradaysa CHP nerede? CHP buradaysa ciğer nerede?''