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İBB'ye bağlı toplu taşıma araçalarındaki kazaların sayısı her geçen gün artıyor

İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarında meydana gelen arıza ve kazaların sonu gelmiyor. Arızalarla canından bezen, kazalar ile ölüm korkusu yaşayan toplu taşıma araçlarını kullanmak zorunda kalan vatandaşlar bir çözüm bekliyor.

İBB'ye bağlı toplu taşıma araçalarındaki kazaların sayısı her geçen gün artıyor
Ekleme: 17.01.2024 - 11:07 Güncelleme: 17.01.2024 - 11:08 / Editör: Ozge Selin
İBB'ye bağlı toplu taşıma araçalarındaki kazaların sayısı her geçen gün artıyor
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarında meydana gelen arıza ve kazaların sonu gelmiyor.

Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar kimi zaman arızalanan otobüsü itme çilesi, kimi zaman geciken seferler, kimi zaman ise ölümlü kazalar ile karşı karşıya geliyor.

Her geçen gün artan arızalar ve çözülemeyen toplu taşıma sorunu çığ gibi büyüyor.

Arıza sayısı bir önceki yıla göre yüzde 56,77 arttı

İBB'nin kendisinin hazırladığı İBB Denetim Komisyonu 2022 Yılı Denetim Raporu’nda da otobüslerin arıza sayısının 2021 yılına göre bir yılda yüzde 56,77 arttığı belirlenmişti.

Yalnızca arızalarla değil, ölümlü otobüs ya da metrobüs kazaları ile karşı karşıya gelen vatandaşlar can korkusu da yaşıyor.

2024 yılının ilk haftasında meydana gelen o kazalardan birinde, İETT otobüsü şantiye çıkışında park halinde bekleyen hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada İETT şoförü ve 8 yolcu yaralandı.

Avcılar'da 99 kişi yaralandı

İstanbul'un Avcılar ilçesi Şükrübey Metrobüs Durağı yakınlarında 2022 yılında meydana gelen kazada ise iki metrobüs kafa kafaya çarpışmıştı. Yaşanan kazada 99 kişi yaralanmıştı.

Ekrem İmamoğlu yönetiminde yaşanan ölümlü ya da yaralanmalı diğer bazı İETT kazaları ise şu şekilde;

Okmeydanı’nda kontrolden çıkan metrobüs, önce reklam panosuna ardından da duraktaki tenteye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle demir tente ve reklam panosunun parçaları yola savrulurken, metrobüsteki bir kişi yaralandı.

Küçükçekmece ile İBB Sosyal Tesisleri durakları arasında metrobüs yolunda yürüyen yayaya, E.K. yönetimindeki metrobüs çarptı.

Kazada, yaya ve ani fren yapan metrobüsteki yolculardan 3'ü yaralandı.

Başakşehir'de iki otobüs kafa kafaya çarpıştı

Sarıyer'de yolcu indirmek için durakta duran İETT otobüsüne arkadan gelen İETT otobüsünün çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Başakşehir’de metro çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda 2 İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada otobüslerdeki 6 yolcu yaralandı.

Sarıyer'de iddiaya göre şoförünün araçtan inmesinin ardından hareketlenen İETT otobüsü, 15 araca çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Beylikdüzü’nde sürücüsüz harekete geçen metrobüsün karşı yönden gelen metrobüsle çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
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