İBB Başkan Adayı Murat Kurum Beşiktaş Spor Kulübü’nü ziyaret etti

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum seçim çalışmalarına devam ediyor. Kurum, Beşiktaş Spor Kulübü'nü ziyaret etti. İBB Adayı Kurum'u Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Hasan Arat, Beşiktaş Spor Kulübü İkinci Başkan'ı Hüseyin Yücel, yönetim kurulu üyeleri Burak Aslan, Yalçın Ayaydın ve beraberindeki heyet karşıladı. Herkesle tek tek el sıkışan Murat Kurum, yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Ziyaret sırasında Başkan Arat tarafından Cumhuriyet'in 100'ncü, Beşiktaş Spor Kulübü'nün ise 120'nci yılı sebebiyle tasarlanan ve Kurum'un ismine özel 34 numaralı formalar hediye edildi. Ziyaret sonrasında ise Murat Kurum basın açıklamasında bulundu.Bugün spor kulüplerini ziyaret ettiklerini söyleyen Kurum, "Hasan Başkanın yönetimiyle çok güzel istişarelerde bulunduk. Ve öncelikle kendisine yeni görevinde başarılar dilerim. Beşiktaşımız 120 yılı aşkın bir maziye sahip, ülkemizin en güzide kulüplerimizden biri. Beşiktaşımız özellikle futbol alanında büyük başarılar kazanmış, ülkemizi, milletimizi gururlandırmış bir kulübümüz. Ülkemizin marka değeri olan spor kulüplerinin yanında olmaya gayret gösterdik. Bakanlık döneminde TOKİ başkanlığı eliyle biz ülkemizde UEFA standartlarına uygun 19 tane stadyum inşası gerçekleştirdik. Yine bir çok spor salonunu inşa ettik. Yine İstanbul'da gençlerimizin spor yapabilmesi için Abdi İpekçi Spor Salonu'nun inşasını da yürütüyoruz. Bu manada hep kulüplerimizin yanında olmuş, destek vermiş bir kardeşimizim. Bize ne zaman Beşiktaşımız, Fenerbahçemiz, Galatasarayımız gelse orada tesisleşme adına yapılması gereken ne varsa yapıyor, projelerimizin gerçekleşmesi adına elimizi taşın altına koyuyoruz. Kıymetli başkanımızla yaptığımız konuşmada da 1 Nisan sabahı da Beşiktaş Spor Kulübümüzün tesisleşmesi alt yapı tesislerini güçlü bir şekilde kurabilmesi yeni Sergen Yalçınlar, Metin Ali Feyyazların yetişebilmesi için de İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak elimizi taşın altına koyacağımızı ifade ettik. Biz sporun yanında olmaya devam edeceğiz. Beşiktaş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben sporcunun zeki çevik ve ahlaklı olanını severim" sözünü yerine getiren bir kulübümüzdür. Biz de aynı duygularla zeki, çevik, ahlaklı Türk gençliğini yetişmesi alanında da elimizden gelen her şeyi yapmak durumundayız. Biz göreve geldiğimizde her türlüğü desteği gençliğimize İstanbulumuza vereceğimizi kıymetli başkanımıza ifade ettik" dedi.İstanbul'un bir çok medeniyeti kültürü birleştiren bir şehir olduğunu söyleyen Kurum, "Bizim amacımız bu medeniyetin, sanatın, kültürün içinde İstanbul'u bir spor şehri yapmak. İstanbullular her sabah ama Beşiktaş meydanında ama Kadıköy sahilinde ama mahallelerin içinde kuracağımız spor tesislerinde aileleriyle birlikte huzur içinde yürüsünler spor yapsınlar. Ve buralardaki alt yapı tesislerimizde amatör spor kulüplerimizle büyük kulüplerimizi birleştirip o kardeşlik hukukunu mahalleye çekmek istiyoruz. Bizim yeni Sergen Yalçınlar, Metin Ali Feyyazlar yetiştirmemiz gerekiyor. Biz yeni sporcularımız yetiştirmek için belediye olarak her türlü sorumluluğu üstleneceğiz, İstanbul'u spor şehri yapacağız. Ve olimpiyat şehri olması adına da adımlarımızı atacağız. İstanbul'un olimpiyat şehri olabilmesi adına da bu tesisleşmeyi yapıyor olacağız. İstiyoruz ki burada büyük spor organizasyonları yapalım. Aynı zamanda bu tesisler spor turizmini de destek sağlamış olacak ki spora gelen turistimiz diğer turistimize oranla 3-4 kat daha fazla harcama yapıyor. Bu da İstanbul'un doğrudan üretimine, ticaretine, istihdamına katkı da bulunacak. Tabi biz spor kulüplerimizle içiçe olacağız. Tüm spor kulüplerimiz çözüm ortağımız olacak. 3 büyük kulübümüzün dışındaki kulüpleri de canlandıracak anlayışı İstanbul'a yansıtıp burada gençlerimiz, kızlarımız, kadınlarımız sokakta güvenle spor yapacaklar. İstanbul'u spor şehri yapacak gerekli adımları atacağız" ifadelerini kullandı.Maç giriş ve çıkışlarında yaşanan trafiğe ilişkin de konuşan Kurum, "Trafik çilesi sadece taraftarın değil tüm İstanbullunun yaşadığı bir durum. Trafik sorununun çözümü ilişkin gerekli adımları hızlı bir şekilde acil eylem planları çerçevesinde atacağız. Beşiktaş taraftarı maça gelen tüm kardeşlerimiz güven, huzur içerisinde ve zamanında maça yetişebilecekler. Gelip burada saatlerce beklemek zorunda kalmayacaklar buna ilişkin de projelerimiz var zamanı gelince açıklayacağız" dedi.Ziyaretin ardından açıklama yapan Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Hasan Arat, "Kurum'un 120 yıllık Beşiktaş kulübünü ziyaret etmesi bizler için fevkalade anlamlıdır. Kendilerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında camiam adına başarılar diliyorum. Bu ziyareti anlamlı oldu. Kendilerine 100. Yıl formamızı hediye ettik. Kulübümüz ile ilgili bilgiler verdik" dedi...