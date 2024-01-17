Gaziantep'te terör operasyonu: Şafak operasyonuyla yakalandılar
Gaziantep'te, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.
Gaziantep'te, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 5 şüpheli, adreslerine düzenlenen şafak operasyonuyla yakalandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün propagandasını yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.
Terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 5 şüpheli, adreslerine yapılan şafak operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 328 adet fişek, 1 adet şarjör ile çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün propagandasını yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.
Terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 5 şüpheli, adreslerine yapılan şafak operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 328 adet fişek, 1 adet şarjör ile çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.