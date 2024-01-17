Gaziantep’te terör operasyonu: 5 gözaltı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, PKK terör örgütü propagandası yapan şüphelilerin takibi sonrasında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyon düzenlediği bildirildi.Açıklamada, ekiplerin şafak vakti belirlenen adreslere operasyon düzenleyerek 5 şüpheliyi gözaltına aldığı, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 327 fişek, 1 şarjör ile çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirildiği bildirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.