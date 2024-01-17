Gaziantep’te terör operasyonu: 5 gözaltı
Gaziantep’te terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, PKK terör örgütü propagandası yapan şüphelilerin takibi sonrasında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyon düzenlediği bildirildi.
Açıklamada, ekiplerin şafak vakti belirlenen adreslere operasyon düzenleyerek 5 şüpheliyi gözaltına aldığı, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 327 fişek, 1 şarjör ile çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirildiği bildirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.