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Fahrettin Koca uyardı! İstanbul'da hastane doluluk oranları arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üst solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle yoğun bakım doluluk oranının yaklaşık yüzde 72 olduğu bilgisini verirken İstanbul'a da dikkat çekti.

Ekleme: 17.01.2024 - 12:06 Güncelleme: 17.01.2024 - 12:06 / Editör: Ozge Selin
Fahrettin Koca uyardı! İstanbul'da hastane doluluk oranları arttı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, son dönemde toplumda sıkça rastlanan salgın hastalıklara ilişkin uyarılarda bulundu.

Kış aylarında virüslerden kaynaklanan üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış görüldüğünü hatırlatan Koca, bunun mevsim şartlarının beklenen sonucu olduğunu, endişe edecek bir durum olmadığını söyledi.

Solunum yolu enfeksiyonlarındaki artışın mevsim şartları nedeniyle diğer ülkelerle benzerlik gösterdiğini, en sık grip, RSV ve COVID vakalarının görüldüğünü belirtti.

'Acile başvurularda yüzde 20'ye yakın bir artış var'

Geçen yılın aynı dönemine göre acile başvurularda yüzde 20'ye yakın bir artış olduğunu ifade eden Koca, enfeksiyonlardan korunmak için hijyen tedbirlerine dikkat edilmesi uyarısı yaptı.

Koca, 'Eğer şikayetler uzun süre devam ediyorsa aile hekimine başvurmamız gerekir. Kronik hastalığı olanlar, hamileler, 65 yaş üstü büyüklerimiz, 2 yaşın altındaki yavrularımız üst solunum yolu enfeksiyonlarından fazlaca etkilenebilir. Bu sebeple, gecikmeden acil servislerimize başvurulması önem arz eder.' dedi.

'Yoğun bakım doluluk oranı yaklaşık yüzde 83'

Sağlık Bakanı Koca, hastanelerdeki doluluk oranı ile ilgili de konuştu.

Hastanelerde servis yatağı doluluk oranının ortalama yüzde 65 olduğunu ifade eden Koca, 'Yoğun bakım yataklarında doluluk oranı yaklaşık yüzde 72. İstanbul'da ise yoğun bakım doluluk oranı yaklaşık yüzde 83. İstanbul'daki bu artıştan dolayı yatak sayılarını artırarak, sağlık çalışanlarımızın da yoğun çabalarıyla bu süreci sorunsuz atlatmaya çalışıyoruz.' diye konuştu.
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