Depremzedeler yeni konutlarına kavuşuyor! Anahtarlar Başkan Erdoğan'dan

Deprem bölgesinden sevindiren haber geldi. AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, bölge illerinde yapılan konutların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı törenle hak sahiplerine teslim edileceğini duyurdu.Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Şahin, müjdeli haberi "Nizip ilçemizde yapımına TOKİ tarafından devam edilen toplam 2498 konuttan 438 konutumuz teslime hazır hale geldi.438 konutumuzun çekiliş kurası Cumhurbaşkanımız tarafından Gazi şehrimizi ziyaretleri ile onurlandıracağı 6 Şubat'ta gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Nizipli hemşehrilerimize hayırlı olsun" notuyla duyurdu.6 Şubat depremlerinde yıkılan konutların sahipleri için TOKİ tarafından Gaziantep'te ihalesi yapılan 25 bin 700 konutun 10 bini teslim aşamasına geldi.Nurdağı, İslahiye, Şehitkâmil ve Nizip ilçelerinde TOKİ tarafından belirlenen depreme dayanıklı arazilerde inşa edilen konutlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla 6 Şubat 2024 tarihinde hak sahiplerine teslim edilecek.Tünel kalıp ve perde beton kullanılarak yapılan konutlar yatay mimariye uygun olarak inşa ediliyor.Konutların yanı sıra vatandaşların kullanacağı sosyal tesisler ile park ve oyun alanları da hızla yapılarak teslim tarihine yetiştirilmeye çalışılıyor.