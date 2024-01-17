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CHP oy uğruna 'Öcalan'a özgürlük' çizgisine geldi! DEM'li vekil PKK kanalında itiraf etti: İttifaklarımız kabullendi, bu bir gerçeklik

CHP - DEM hattında ifşa olan 'Öcalan' pazarlığı sonrası, Kandil'in siyasi ayağı el yükseltti. DEM Parti Şanlıurfa vekili Dilan Kunt Ayan, PKK televizyonuna konuk olup bebek katili Öcalan'a özgürlük istedi. Öncelikli gündemlerinin Öcalan üzerindeki tecrit olduğunu dile getiren Ayan, CHP'nin de bu durumu kabullendiğini işaret ederek "Seçime giderken tüm ittifaklarımızın bu dengeyi kabul etmesinden kaynaklı bu bir gerçekliğimiz. Öcalan'ın kendi üzerindeki rol ve misyonunu oynayana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu. CHP'nin oy uğruna bölücü taleplere boyun eğmesi toplum vicdanını yaraladı.

CHP oy uğruna 'Öcalan'a özgürlük' çizgisine geldi! DEM'li vekil PKK kanalında itiraf etti: İttifaklarımız kabullendi, bu bir gerçeklik
Ekleme: 17.01.2024 - 12:46 Güncelleme: 17.01.2024 - 12:48 / Editör: Ozge Selin
CHP oy uğruna 'Öcalan'a özgürlük' çizgisine geldi! DEM'li vekil PKK kanalında itiraf etti: İttifaklarımız kabullendi, bu bir gerçeklik
CHP - DEM hattındaki yerel seçim ittifakı bebek katili Abdullah Öcalan'ın özgürleştirilmesi üzerine temellendirildi.

Durum öyle bir boyut kazandı ki CHP Genel Merkezi'nde yollarına kırmızı halılar serilen DEM görüşmenin asıl gündeminin Öcalan ve kayyumlar olduğunu duyurdu.

DEM'li Tayip Temel, "Asıl gündemimiz Öcalan'dı, bunun yanı sıra kayyumları, Can Atalay'ı ve terör suçundan tutuklu yüzlerce arkadaşımızın durumunu da konuştuk" şeklinde konuştu.

PKK'DAN CHP VE DEM'E 'ÖCALAN'LI YOL HARİTASI
Özgür Özel'in ittifak uğruna DEM'le Öcalan pazarlığına tutuşması sonrası PKK'nın Avrupa ayağından "Süreç Öcalan'ın özgürleştirilmesine müsait" açıklaması geldi. CHP ve DEM'e yol haritası çizildi.

Özgür Özel'den 'kayyum' vaadi alan DEM'li delegeler ise skandalda vites yükseltip "Abdullah Öcalan'ın paradigması hayat buluyor" dedi.

CHP - DEM hattındaki kirli pazarlıkların gölgesinde DEM Parti Şanlıurfa vekili Dilan Kunt Ayan, PKK televizyonuna konuk olup bebek katili Öcalan'a özgürlük istedi.
CHP "Öcalan'a özgürlük" çizgisine geldi

CHP oy uğruna 'Öcalan'a özgürlük' çizgisine geldi! DEM'li vekil PKK kanalında itiraf etti: İttifaklarımız kabullendi, bu bir gerçeklik

DEM "ÖNCELİĞİMİZ ÖCALAN" DEDİ CHP KABUL ETTİ
Öncelikli gündemlerinin Öcalan üzerindeki tecrit olduğunu dile getiren Ayan, CHP'nin de bu durumu kabullendiğini işaret ederek "Seçime giderken tüm ittifaklarımızın bu dengeyi kabul etmesinden kaynaklı bu bir gerçekliğimiz" şeklinde konuştu.

"DEM Parti olarak duruşumuz çok net" diyen Ayan, "Tecridin kaldırılıp Sayın Öcalan'ın kendi üzerindeki rol ve misyonunu oynayana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz" şeklinde tehditvari sözler sarf etti.
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