ChatGPT için yeni dönem başlıyor: Artık video üretebilecek

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, neredeyse her şeyi bilen kişisel bir öğretmen gibi birçok soruya doğal yanıtlar verebiliyor.Yapay zeka sohbet asistanı ChatGPT'yi geliştiren OpenAI şirketinin yıllık geliri 1,6 milyar doları aşmış durumda.Son dönemlerin popüler yapay zeka aracı ChatGPT, yeni özelliklerine kavuşmaya hazırlanıyor.ChatGPT'nin geliştiricisi olan OpenAI şirketinin CEO'su Sam Atman, önümüzdeki iki yıl içerisinde ChatGPT ve modellerinin metin, görüntü ve ses üretiminin yanı sıra video üretebileceğini de söyledi.OpenAI patronu, bunun nasıl çalışacağı veya neye benzeyeceği konusunda çok fazla ayrıntıya girmese de ChatGPT'nin (DALL-E aracılığıyla) halihazırda sunduğu görüntü oluşturma yeteneklerine benzer çizgide çalışacağı tahmin ediliyor.Halihazırda ChatGPT Plus aboneleri DALL-E aracılığıyla metinden komut vererek diledikleri görseli yapay zeka yardımıyla oluşturabiliyor.