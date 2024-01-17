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Cevdet Yılmaz: Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüyeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabı X'te yaptığı değerlendirmede, "Türkiye Yüzyılında yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejimize devam ediyoruz" dedi.

Cevdet Yılmaz: Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüyeceğiz
Ekleme: 17.01.2024 - 14:23 Güncelleme: 17.01.2024 - 14:24 / Editör: Ozge Selin
Cevdet Yılmaz: Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüyeceğiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabı X'te, Türkiye ekonomisine dair değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, 'Türkiye Yüzyılında yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejimize devam ediyoruz' dedi.

2024 yılı yatırım programı hazırlıklarını, 12. kalkınma planında yer alan temel politika ve hedefler işe 2024-2026 dönemi Orta Vadeli Program'daki öncelikleri ve bütçe büyüklüklerini dikkate alarak gerçekleştirdiklerini hatırlatan Yılmaz, 'Yatırım Programındaki projelerin belirlenmesinde azami oranda seçici davranarak, 12. Kalkınma Planında öngörülen projeleri, deprem riski nedeniyle başlanması zaruret arz eden projeler ile sosyal ve ekonomik etkisi güçlü olup ivedilikle ekonomiye kazandırılması gereken projeleri önceliklendirdik' ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'2024 yılı Yatırım Programında kamu kurumları tarafından yürütülecek 12 binin üzerinde projenin toplam tutarı yaklaşık 7,3 trilyon TL'ye ulaşmaktadır. Projelere tahsis edilen toplam ödenek miktarı 1 trilyon TL'yi aşmaktadır. 2024 Yılı Yatırım Programında deprem tedbirlerine yönelik olarak toplam 510 milyar TL tutarında projeye yer verilmiştir. 2024 Yılı Yatırım Programı kapsamındaki ödenekten en yüksek payı yüzde 31,7 ile ulaştırma-haberleşme sektörü alırken, eğitim sektörüne yüzde 15, madencilik sektörüne yüzde 10,5, tarım sektörüne yüzde 10, sağlık sektörüne ise yüzde 9,4, diğer sektörlere ise yüzde 23,4 pay ayrılmıştır. Büyüme stratejimizle uyumlu olarak daha fazla yatırım alanı oluşturmak, üretimi ve istihdamı artırmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, imalat sanayii sektöründe yüzde 156 artışla 15,2 milyar TL ödenek tahsis edilmiştir. Geçtiğimiz 22 yıla mührünü vuran kalkınma hamlemize Yatırım Programı projelerimizi etkili bir şekilde hayata geçirerek kararlılıkla devam edeceğiz.'
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