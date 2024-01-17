Başkan Erdoğan dünya gündemine damga vurdu! Uluslararası ajanslar peş peşe geçti: Türkiye terörle mücadelede kararlı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası konuştu. Yaklaşık 4 saat süren toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan terörle mücadele konusunda verdiği mesajlarla dünya çapında yankı uyandırdı. Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Başkan Erdoğan, yeni harekatlara ilişkin 'Önümüzdeki aylarda kimin ne dediğine, hangi tehditleri savurduğuna bakmadan bu doğrultuda yeni adımları muhakkak atacağız.' ifadelerini kullandı.Başkan Erdoğan'ın toplantı sonrası verdiği mesajlar, uluslararası ajanslar tarafından manşete taşındı. Uluslararası haber ajansı AP, Başkan Erdoğan'ın sözlerine geniş yer verdi. 'Türkiye cumhurbaşkanı, Irak'taki bir Türk askeri üssüne düzenlenen saldırıda dokuz askerin öldürülmesinden günler sonra, komşu Irak ve Suriye'deki askeri operasyonları genişletme sözü verdi.' ifadelerini kullanan AP, Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki kararlılığının altını çizdi.CNN Yunanistan, 'Erdoğan: Irak ve Suriye'deki askeri operasyonlar devam edecek' başlıklı haberinde dikkat çeken ifadeler kullandı. Başkan Erdoğan'ın 'Terör eylemlerinin kaynağı olan Kuzey Irak dağlarının her köşesi güvenlik altına alınana kadar bu bölgedeki operasyonlarımız devam edecektir' ifadelerinin altını çizen CNN Yunanistan, yaptığı açıklamalarla Başkan Erdoğan'ın 'Ya yanımızdasın ya da karşımızdasın' mesajı verdiğini belirtti.ABC News, 'Erdoğan, Suriye ve Irak'a yönelik operasyonları genişletme sözü verdi' başlığını attığı haberde, 'Kabine toplantısı sonrasında televizyondan yayınlanan konuşmada Erdoğan, Türk jetlerinin son beş günde başlatılan operasyonlarda Suriye ve Irak'ta toplam 114 hedefi vurduğunu söyledi' ifadeleri kullanıldı.Yunan Ethnos gazetesinini haberinde 'Erdoğan: Terörle mücadelede ya yanımızdasınız ya da karşımızdasınız' başlığını kullandı. 'Kabine toplantısının bitiminden sonra konuşan Recep Tayyip Erdoğan, 'Sınırlarımız dışındaki askeri varlığımız hem vatanımızın güvenliği hem de vatandaşlarımızın huzur ve 'refahı açısından hayati önemdedir' ifadelerini kullanan Ethnos, Başkan Erdoğan'ın kararlı tavrının altını çizdi.Al Monitor 'Erdoğan: Türkiye'nin Suriye operasyonu 'önümüzdeki aylarda' gerçekleşebilir' başlıklı haberinde kullandığı 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Salı günü ülkesinin önümüzdeki aylarda Kuzey Suriye'de ABD müttefiki, Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) karşı yeni bir kara harekâtı başlatabileceğini ima etti' cümleleriyle Başkan Erdoğan'ın 'Yeni harekatlarla şehitlerimizin dökülen kanlarının hesabını sormakla kalmayacak, geleceğimizi güvence altına alacağız' sözlerine atıfta bulundu.