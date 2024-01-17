Balıkesir'de çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Gönen'in kırsal Bostancı Mahallesi'nde tek katlı müstakil evde elektrik kontağından çıktığı tespit edilen yangında dumandan etkilenen Mehmet Sertkaya (52) hayatını kaybetti. İhbarı alan Gönen itfaiye ekipleri 2 araç ile kısa sürede yangına müdahalede bulundu.Yapılan incelemelerin ardından yangının elektrik kontağından çıktığı tespit edildi. Mehmet Sertkaya'nın cansız bedeni yanan evden çıkarılarak Gönen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangın sonrasında ev kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri çıkan yangın ile ilgili inceleme başlattı.