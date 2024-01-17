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Bakan Özhaseki paylaştı! İşte 2023 yılının meteorolojik enleri

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzce 2023 yılında ülkemizde ölçülen meteorolojik parametrelerin "en"lerini belirledik" dedi. Özhaseki bu kapsamda belirlenen şehirleri tek tek saydı.

Ekleme: 17.01.2024 - 16:33 Güncelleme: 17.01.2024 - 16:34 / Editör: Ozge Selin
Bakan Özhaseki paylaştı! İşte 2023 yılının meteorolojik enleriÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Özhaseki paylaşımında, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 2023 yılında ülkemizde ölçülen meteorolojik parametrelerin enlerine yer verdi.

Bu kapsamda en fazla sıcak olan ve en fazla yağış alan il, tarihine göre sıralandı.

Özhaseki 'Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzce 2023 yılında ülkemizde ölçülen meteorolojik parametrelerin 'en'lerini belirledik.' başlıklı paylaşımının devamında ise şu ifadeleri kullandı;

'En yüksek sıcaklık, en düşük sıcaklık, en fazla yağış...'

En yüksek sıcaklık 49,5 derece ile Eskişehir Sarıcakaya,

En düşük sıcaklık ise -36,8 derece ile Gümüşhane Olucak Karayayla'da ölçüldü.

Günlük en fazla yağış alan ilimiz 3 Eylül'de 155,9 kg/m² yağış ile Giresun oldu.

En yüksek kar kalınlığı 17 Şubat'ta Rize Güneysu Handüzü Yaylası'nda 224 cm olarak ölçüldü.
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