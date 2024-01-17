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Bakan Bayraktar açıkladı! Enerjide en büyük yatırım doğalgaz ve petrol üretimine yapılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, en büyük yatırımı doğal gaz ve petrol için yapacaklarını, bunun için yaklaşık 100 milyar liralık yatırım planladıklarını söyledi.

Bakan Bayraktar açıkladı! Enerjide en büyük yatırım doğalgaz ve petrol üretimine yapılacak
Ekleme: 17.01.2024 - 10:30 Güncelleme: 17.01.2024 - 10:30 / Editör: Ozge Selin
Bakan Bayraktar açıkladı! Enerjide en büyük yatırım doğalgaz ve petrol üretimine yapılacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçen yıla kıyasla enerji sektörüne yapılacak yatırımın 2024'te yüzde 70 artışla 75,7 milyar lira, madencilik sektörüne yapılacak yatırımın da yüzde 34 artışla 106 milyar lira olacağını kaydederek, “En büyük yatırımı doğal gaz ve petrol arama ve üretim çalışmaları için yapacağız.

Sakarya Gaz Sahası ve Gabar bölgesi başta olmak üzere üretim alanlarımızı genişletmek ve üretimi artırmak için yaklaşık 100 milyar liralık yatırım planlıyoruz. Bu kapsamda 2024 yılında 327 bin metre arama, 399 bin metre üretim sondajı yapacağız' dedi.
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