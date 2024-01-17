Arnavutköy'deki parkta dehşet anları: Kardeşinin sevgilisini gördü, ateş etti!

İstanbul Arnavutköy'de akılalmaz bir olay yaşandı.Lunaparka gelen 16 ve 17 yaşındaki 2 kişiden biri iddiaya göre kız kardeşinin sevgilisi olduğunu öne sürdüğü kişiyi ve yanındaki arkadaşını gördü.Şahıslar bellerinde bulunan silahlara davranarak ateş etmeye başladı. Park içerisinde silah sesleri yankılanırken, saldırıya uğrayan 2 kişi ise kaçmaya başladı.O esnada parkta oynayan onlarca çocuk ve aileleri de panik ile olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı.Çevredeki kimseye aldırış etmeyen 2 silahlı saldırgan kurşun sıkmayı sürdürdü. Saldırgan kız kardeşinin sevgilisini vurdu.Yaşanan korku dolu anlar sonrasında polis ekipleri çalışma yaparak 2 saldırganı gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırganlardan 1'i tutuklanırken diğeri ise serbest bırakıldı.Saldırı sonucunda yaralanan 1 kişinin tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi.