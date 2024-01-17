Altın fiyatlarında son durum ne?

Fed Başkan Yardımcısı Christopher Waller'den gelen açıklamalar ve Çin'den gelen zayıf verilerin etkisiyle dolar küresel para birimleri karşısında son 1 ayın zirvesine yükselirken altın fiyatlarında da hızlı düşüşler yaşanıyor. Gram altın bugüne yüzde 0,15 düşüşle başladı17 Ocak 2024 sabahında ons altın 2024 dolar seviyesinde işlem görürken gram altın 1954 liraya alıcı buluyor.Çeyrek altın 3397 liraYarım altın 6.762 liraTam altın 13.414 liraCumhuriyet altını 13.473 liraReşat Altını 13.505 liraGremse altın 33.639 liradan el değiştiriyor.Dolar 30 TL'nin üstündeki seyrini sürdürüyor. Kur bugüne 30,11 TL'den başladı... Euro ise 32,75 TL'den başladı. Piyasalar yapılan zamların enflasyona etkisini izleyecek. Bugün önemli veri bulunmuyor.Bütçe 2023 yılında yaşanan deprem felaketine yapılan harcamaların etkisiyle yüzde 863 artışla 1,37 trilyon TL olarak gerçekleşti. Kasım ayındaki açık ise 76,7 milyar TL oldu. Bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 5,4 oldu.Bütçe açığında deprem harcamalarının etkisi 950 milyar TL oldu.Moody's, Türkiye'nin notunun görünümünü pozitife çevirdi. Moody's görünümü "durağan"dan "pozitif"e çevirme nedeni olarak uygulanan para politikasını gösterdi. Moody's uygulanan politikaların enflasyonu daha sürdürülebilir seviyelere indirmesinin olası olduğunu belirtti. Ancak Moody's enflasyonun bir süre daha yüksek seyretmesini bekliyor. Türkiye'nin kredi notu "B3" olarak korunmaya devam etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşlarında alt sınırın 10 bin TL'ye çıkarıldığını açıkladı. Erdoğan Türkiye ekonomisinin büyümeye devam edeceğini söyledi.Dolar küresel para birimleri karşısında güç kazanmaya devam ediyor. Fed Üyesi Christopher Waller’ın açıklamaları ve zayıf çin verileri doları güçlendirdi. Doların diğer para birimleri karşısındaki gücünü gösteren DXY endeksi 103,252'ye yükselerek son 1 ayın zirvesine yükseldi...