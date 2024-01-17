AK Parti İstanbul'dan yeni bir seçim şarkısı daha! 'Sevdamızsın İstanbul'

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 31 Mart Yerel Seçimlerine yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kampanya süreci kapsamında daha önce ünlü sanatçı Azer Bülbül'den esinlenerek yapılan 'Çoğu Gitti Azı Kaldı' şarkısına bir yenisi daha eklendi. 'Sevdamızsın İstanbul' isimli yeni şarkı AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından kamuoyuna paylaşıldı.AK Parti İstanbul Teşkilatı'nın saha çalışmalarına ilişkin detaylarla zenginleştirilen klip kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı.'Sevdamızsın İstanbulDavamızsın İstanbulEline Doğduk Yoluna BaşkoydukVakit Tamam Yeniden İstanbulOlundu kaç bin yıldır uğruna canlar fedaSana biçilemez paha, sen hep derdime devasınhayallerini kurduğum rüyaBir kez gören şehrimi olur müptelasıŞehirlerin sultanısın yar senŞairlerin ilhamısınBaşarmak isteyenlerin en büyük imkanısın yar senMüjdelenen bir çağrısınDuydum bir çok yalan, bunlara inanamamYeniden şaha kalkmak için geldi vakit tamamŞehrim ister, ol hakim değil hadimYaptık biz bunun için 20 yıldır talimAynı ruh, aynı dava, aynı manaYıllar geçsede bizim için bitmeyen bir aşksınİstanbul sen ezelden beri ak ve paksınİzin ver meşaleni hakedenler yaksınSevdamızsın İstanbulDavamızsın İstanbulEline Doğduk Yoluna BaşkoydukVakit Tamam Yeniden İstanbul'