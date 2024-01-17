  • USD: 30,08 - 30,14
  • EURO: 32,76 - 32,82
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

AK Parti İstanbul'dan yeni bir seçim şarkısı daha! 'Sevdamızsın İstanbul'

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında yeni bir şarkı daha paylaştı. İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından paylaşılan şarkı, "Sevdamızsın İstanbul, Davamızsın İstanbul, Eline Doğduk Yoluna Başkoyduk, Vakit Tamam Yeniden İstanbul" dizeleriyle dikkat çekiyor.

AK Parti İstanbul'dan yeni bir seçim şarkısı daha! 'Sevdamızsın İstanbul'
Ekleme: 17.01.2024 - 10:23 Güncelleme: 17.01.2024 - 10:26 / Editör: Ozge Selin
AK Parti İstanbul'dan yeni bir seçim şarkısı daha! 'Sevdamızsın İstanbul'
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 31 Mart Yerel Seçimlerine yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kampanya süreci kapsamında daha önce ünlü sanatçı Azer Bülbül'den esinlenerek yapılan 'Çoğu Gitti Azı Kaldı' şarkısına bir yenisi daha eklendi. 'Sevdamızsın İstanbul' isimli yeni şarkı AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından kamuoyuna paylaşıldı.

AK Parti İstanbul Teşkilatı'nın saha çalışmalarına ilişkin detaylarla zenginleştirilen klip kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı.

AK Parti İstanbul'dan yeni bir seçim şarkısı daha! 'Sevdamızsın İstanbul'

Şarkının sözleri ise şu şekilde:

'Sevdamızsın İstanbul
Davamızsın İstanbul
Eline Doğduk Yoluna Başkoyduk
Vakit Tamam Yeniden İstanbul

AK Parti İstanbul'dan yeni bir seçim şarkısı daha! 'Sevdamızsın İstanbul'

Olundu kaç bin yıldır uğruna canlar feda
Sana biçilemez paha, sen hep derdime devasın
hayallerini kurduğum rüya
Bir kez gören şehrimi olur müptelası

AK Parti İstanbul'dan yeni bir seçim şarkısı daha! 'Sevdamızsın İstanbul'

Şehirlerin sultanısın yar sen
Şairlerin ilhamısın
Başarmak isteyenlerin en büyük imkanısın yar sen
Müjdelenen bir çağrısın

Duydum bir çok yalan, bunlara inanamam
Yeniden şaha kalkmak için geldi vakit tamam
Şehrim ister, ol hakim değil hadim
Yaptık biz bunun için 20 yıldır talim

AK Parti İstanbul'dan yeni bir seçim şarkısı daha! 'Sevdamızsın İstanbul'

Aynı ruh, aynı dava, aynı mana
Yıllar geçsede bizim için bitmeyen bir aşksın
İstanbul sen ezelden beri ak ve paksın
İzin ver meşaleni hakedenler yaksın

AK Parti İstanbul'dan yeni bir seçim şarkısı daha! 'Sevdamızsın İstanbul'

Sevdamızsın İstanbul
Davamızsın İstanbul
Eline Doğduk Yoluna Başkoyduk
Vakit Tamam Yeniden İstanbul'

Türkiye'nin uzay yolculuğu başladı: Kapsül uzaya fırlatıldı
Başkan Erdoğan açıkladı: AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu...
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan hedefi açıkladı! Muhalefetin elindeki belediyeleri alacağız
Başkan Erdoğan'dan DEM'le ortaklığı unutup AK Partili Leyla Şahin Usta'yı hedef alan CHP'li Ali Mahir Başarır'a Türk bayrağı tepkisi: O sizin cibiliyetinizde var
İlk Türk astronot uzay yolcusu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'başörtüsü' göndermeli sözü yeniden gündemde
Zehir tacirlerine geçit yok! Narkogüç-44 operasyonunda 163 kişi yakalandı
MSB: 12 Ocak'taki menfur saldırı sonrası 114 hedef başarıyla imha edildi, 81 terörist etkisiz hale getirildi
Murat Kurum devreye girdi, süper kupa krizi çözüldü
Fidan'dan Pakistan ve İran gerilimiyle ilgili ilk açıklama
İstanbul Adayı Murat Kurum'dan Esenler'e ziyaret! 'Omuz omuza çalışacağız...'
Ümraniye'de bina çöktü: Metro çalışması sırasında yolda çökme olmuştu
ABD medyasından çarpıcı analiz! Biden’ın U dönüşü: ABD’nin Orta Doğu stratejisi çöktü!
MHP, 55 ilçe adayını daha açıkladı
Mehmet Selim Kiraz'ın katilinin kuzeni, CHP'de kampanya yöneticisi oldu
Çalışma hayatında yeni dönem! Milyonları ilgilendiriyor: Meclis'te yasalaşacak
Abdulkadir Uraloğlu paylaştı! Serbest Geçiş Sistemi ile trafik sorunu ortadan kalktı
CHP 'Ablam' deyip ayağına gittiği Akşener'e bu kez 'Ahlaksız' dedi! İYİ Parti'den 'CHP'li belediyeler cıvık' çıkışı: 5 sene daha gitmezdi
Gökyüzünde tarihi adım! Bakan Kacır açıkladı... 4 maddelik hedef
Türkiye'ye dev bir eser daha! Şanlıurfa Şehir Hastanesi yükseliyor
Konya'da görenleri şaşırtan araç: Tavuklarını otomobille gezdiriyor

Konya'da görenleri şaşırtan araç: Tavuklarını otomobille gezdiriyor

Altın gram fiyatı yönünü aşağı kırdı! İslam Memiş 'Bu fırsat her zaman gelmez' diyerek tarih verdi

Altın gram fiyatı yönünü aşağı kırdı! İslam Memiş 'Bu fırsat her zaman gelmez' diyerek tarih verdi

Ağacın altında varilin içinde buldu, hayatı değişti! Değerini öğrendiğinde çoktan köşeyi dönmüştü! Şansın bu kadarı pes dedirtti

Ağacın altında varilin içinde buldu, hayatı değişti! Değerini öğrendiğinde çoktan köşeyi dönmüştü! Şansın bu kadarı pes dedirtti

Sahte belgeler artabilir: Yapay zeka artık gerçekçi el yazıları yazabiliyor

Sahte belgeler artabilir: Yapay zeka artık gerçekçi el yazıları yazabiliyor

Amerika Apple Watch'ların satışını yasaklıyor mu? Son söz Joe Biden'da!

Amerika Apple Watch'ların satışını yasaklıyor mu? Son söz Joe Biden'da!

Whatsapp'a bir özellik daha geliyor! Uygulama artık daha kolay daha pratik olacak! İşte yeni özellikler!

Whatsapp'a bir özellik daha geliyor! Uygulama artık daha kolay daha pratik olacak! İşte yeni özellikler!