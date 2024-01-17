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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı kaza ile ilgili flaş açıklama!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: (Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı kaza sonucu yargılandığı davaya ilişkin) Taksirle işlenen suç mahkemenin takdiri. Şikayetçinin vazgeçmiş olması da böyle bir sonuç doğurdu. Kamu davası devam etti. Alınan cezanın miktarı açısından karar bu yönde oldu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı kaza ile ilgili flaş açıklama!
Ekleme: 17.01.2024 - 12:16 Güncelleme: 17.01.2024 - 12:21 / Editör: Ozge Selin
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı kaza ile ilgili flaş açıklama!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un cezasına ilişkin konuştu.

Tunç, "Taksirle işlenen suç mahkemenin takdiri. Şikayetçinin vazgeçmiş olması da böyle bir sonuç doğurdu. Kamu davası devam etti. Alınan cezanın miktarı açısından karar bu yönde oldu." ifadelerini kullandı.

CEZASI BELLİ OLMUŞTU
Fatih'te kullandığı otomobille çarptığı motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un cezası belli oldu.

Dün İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada kararını açıklayan mahkeme, sanık Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un "taksirle ölüme neden olma" suçundan önce 3 yıl hapse çarptırılmasına hükmetti.

HAPİS CEZASI PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ
Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sonrasındaki davranışları ve cezanın fail üzerindeki olası etkisini dikkate alan mahkeme, TCK'nın 62. maddesi gereğince indirim uygulayarak verilen cezayı 2 yıl 6 aya düşürdü.

Mahkeme daha sonra sanığın kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu, yargılama sürecinde duyduğu pişmanlığı göz önünde bulundurarak sanığa verilen hapis cezasının 27 bin 300 lira adli para cezasına çevrilmesine hükmetti.
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