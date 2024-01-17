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4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşüyor! Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Projesi için tarih belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'ne ilişkin konuştu. Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule projesinin tamamlanmasıyla; Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1 saat 30 dakikaya; yük taşıma süresinin ise 6 saat 30 dakikadan 2 saat 30 dakikaya düşeceğini, mevcut hat kapasitesinin ise 4 kat artacağını belirtti. Bakan Uraloğlu projenin bitiş tarihini de açıkladı.

4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşüyor! Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Projesi için tarih belli oldu
Ekleme: 17.01.2024 - 13:37 Güncelleme: 17.01.2024 - 13:39 / Editör: Ozge Selin
4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşüyor! Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Projesi için tarih belli oldu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin Çerkezköy- Kapıkule arasındaki 153 kilometrelik kesiminde incelemelerde bulundu.

Uraloğlu, Türkiye'de yapımı devam eden en önemli demir yolu projeleri arasında yer alan Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Projesi'nde yapılan çalışmalarda gelinen son noktayı anlattı.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin Asya-Avrupa arasında taşımacılık yönünden bir köprü konumunda olduğunu belirterek, "Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi, Asya-Avrupa koridorunun ilk parçasını oluşturmaktadır. Bu proje İpek Demiryolu güzergâhının ülkemizden geçen bölümünün Avrupa bağlantısını oluşturan en önemli halkalarından birini teşkil etmektedir" dedi.

PROJE NE ZAMAN TAMAMLANACAK
Halkalı-Kapıkule hattının "153 kilometrelik Kapıkule-Çerkezköy", "67 kilometrelik Çerkezköy-Ispartakule" ve "9 metrelik Ispartakule-Halkalı" arası olmak üzere 3 fazdan oluştuğunu bildiren Uraloğlu, şu bilgileri verdi:

4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşüyor! Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Projesi için tarih belli oldu

"Projemizin İlk etabı olan Çerkezköy Kapıkule arasındaki 153 kilometrelik kesimi 2025 yılı sonuna kadar bitirmeyi planlıyoruz. Projenin diğer bir fazları olan; Ispartakule-Çerkezköy arasındaki 67 kilometrelik kesim ve Halkalı-Ispartakule arasındaki 9 kilometrelik kesimi de 2028 yılına kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Böylelikle projemizin tamamını 2028 yılında faaliyete geçirmiş olacağız. Halkalı – Kapıkule arasında toplam 229 km uzunluğundaki güzergâhta 200 km/s hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak hem yük hem de yolcu taşımacılığı yapılabilecek yeni hızlı tren hattı inşa ediyoruz. Projenin yaklaşık 55 km'si Edirne, yaklaşık 62 km'si Kırklareli, 68 km'si İstanbul, 44 km'si ise Tekirdağ il sınırları içerisinde yer almaktadır. Hattımızın Kırklareli, Edirne ve Kapıkule'de istasyonları olacak. Tekirdağ ilimizde Çerkezköy yeni yolcu istasyonu ve yeni yük istasyonları kurulacaktır. İstanbul ilimizde ise Halkalı, Çatalca ve Ispartakule istasyonları olacaktır."

4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşüyor! Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Projesi için tarih belli oldu

"4 SAATTEN 1 SAAT 30 DAKİKAYA DÜŞECEK"
Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule projesinin tamamlanmasıyla; Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1 saat 30 dakikaya; yük taşıma süresinin ise 6 saat 30 dakikadan 2 saat 30 dakikaya düşeceğini, mevcut hat kapasitesinin ise 4 kat artacağını belirtti.

"ÇERKEZKÖY-KAPIKULE FAZINDA YÜZDE 73 FİZİKİ İLERLEME SAĞLADIK"
Bakan Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule hattının ilk etabı olan Çerkezköy-Kapıkule kesimi olan 153 kilometre uzunluğundaki güzergâhta 200 km/s hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak hem yük hem de yolcu taşımacılığı yapılabilecek yeni hızlı tren hattı inşa edildiğini belirterek, "Çerkezköy-Kapıkule kesimi 275 milyon avro Avrupa Birliği Hibe Fonlarından (IPA) faydalanılarak yapılıyor. Çerkezköy- Kapıkule kesiminde yapım çalışmalarımız hızla devam ediyor. 153 (349 hat km) kilometrelik bölümün 53 kilometrelik (106 hat km) kesiminin hat serimi işlemini tamamladık böylelikle yüzde 73 fiziki ilerleme sağladık" ifadelerini kullandı.

"ISPARTAKULE-ÇERKEZKÖY VE HALKALI-ISPARTAKULE FAZLARINDA ÇALIŞMALARIMIZ HIZLA DEVAM EDİYOR"
Uraloğlu, projenin diğer etapları olan Ispartakule-Çerkezköy arasındaki 67 kilometrelik ve Halkalı-Ispartakule arasındaki 9 kilometrelik üçüncü fazın ihale edildiğini ve çalışmaların devam ettiğini de ifade etti.

4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşüyor! Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Projesi için tarih belli oldu

"DEMİR YOLU HATTI TÜRKİYE VE AB ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRECEK"
Türkiye'nin AB açısından çok önemli bir paydaş olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Avrupa için Türk üreticiler üretim ve tedarik zincirinin önemli bir parçası ve vazgeçilmez ticari ortaklardır. Bu noktalardan bakıldığında Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren projemizin önemi daha da iyi anlaşılmaktadır. Bu demir yolu hattı Türkiye ve AB arasındaki ilişkileri daha güçlendirecek ve dostluğumuzu perçinleyecektir." değerlendirmesinde bulundu.







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