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Yunanistan'dan Türkiye'nin drone'larına övgü: Çok yüksek seviyedeler

Dış Politika Profesörü Sirigos, insansız hava araçları üreten Türkiye'den övgüyle söz etti. Silahlanma konusunda geride kaldıklarını belirten Sirigos, "Yerli üretime odaklanmalıyız" dedi.

Yunanistan'dan Türkiye'nin drone'larına övgü: Çok yüksek seviyedeler
Ekleme: 16.01.2024 - 12:20 Güncelleme: 16.01.2024 - 12:25 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan'dan Türkiye'nin drone'larına övgü: Çok yüksek seviyedeler
Başta insansız hava araçları olmak üzere, savaş alanlarında kendini kanıtlayan Türkiye'nin savunma sanayii ürünleri Yunanistan'ın dikkatini çekiyor.

Savunma sektöründe geride kaldığını söyleyen Atina yönetiminde çözüm arayışları başladı.

Bu konuda açıklama yapan Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, havacılık sanayisinde Türkiye'nin kendilerinden çok daha önde olduğunu belirtti.

Atina'dan peş peşe mesajlar

Dendias'ın ardından Atina'daki Pantio Üniversitesi Uluslararası Hukuk ve Dış Politika Profesörü Angelos Sirigos da Türkiye'nin özellikle drone üretimi konusunda çok yüksek bir seviyeye ulaştığını dile getirdi.

Sirigos, katıldığı bir televizyon programında, 2019'da Yunan Hava Kuvvetlerine ait 'Mirage' tipi savaş uçaklarının çoğunun parça eksikliğinden dolayı uçamadıklarını hatırlattı.

Yunanistan'dan Türkiye'nin drone'larına övgü: Çok yüksek seviyedeler

'Drone üretiminde çok yüksek seviyedeler'

Eksik parçaları daha sonra satın aldıklarını ancak savunma sanayisi alanında ülke olarak çok geride kaldıklarını söyleyen Sirigos, şunları kaydetti:

Silahlanma konusunda Türkiye ile aramızda oluşan büyük boşluğu kapatabilmek için Rafale savaş uçakları aldık. Şimdi ise yerli üretim noktasına odaklanmalıyız.

Ciddi bir savunma sanayisine sahip olmak için en az 10 yıla ihtiyaç duyulur. Türkiye özellikle drone üretimi konusunda çok yüksek bir seviyeye ulaştı.

Yunanistan'dan Türkiye'nin drone'larına övgü: Çok yüksek seviyedeler

Dendias: Türkiye çok daha önde

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias da dün Kathimerini gazetesine verdiği demeçte, havacılık sanayisi alanında Türkiye'nin Yunanistan'dan çok daha önde olduğunu belirtmişti.

Yunanistan'dan Türkiye'nin drone'larına övgü: Çok yüksek seviyedeler

'Türkiye atılımlar yaptı, biz de geriye doğru adımlar attık'

Dendias, konuya ilişkin verdiği mesajda şu ifadeleri kullanmıştı:

1980'de Türkiye ve biz neredeydik? Bir de bugün, 2024'te Türkiye ve biz nerede bulunuyoruz, ona bakın.

Türkiye atılımlar yaptı, biz de geriye doğru adımlar attık. Bu kabul edilemez.
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