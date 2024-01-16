Yunanistan'dan Türkiye'nin drone'larına övgü: Çok yüksek seviyedeler

Başta insansız hava araçları olmak üzere, savaş alanlarında kendini kanıtlayan Türkiye'nin savunma sanayii ürünleri Yunanistan'ın dikkatini çekiyor.Savunma sektöründe geride kaldığını söyleyen Atina yönetiminde çözüm arayışları başladı.Bu konuda açıklama yapan Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, havacılık sanayisinde Türkiye'nin kendilerinden çok daha önde olduğunu belirtti.Dendias'ın ardından Atina'daki Pantio Üniversitesi Uluslararası Hukuk ve Dış Politika Profesörü Angelos Sirigos da Türkiye'nin özellikle drone üretimi konusunda çok yüksek bir seviyeye ulaştığını dile getirdi.Sirigos, katıldığı bir televizyon programında, 2019'da Yunan Hava Kuvvetlerine ait 'Mirage' tipi savaş uçaklarının çoğunun parça eksikliğinden dolayı uçamadıklarını hatırlattı.Eksik parçaları daha sonra satın aldıklarını ancak savunma sanayisi alanında ülke olarak çok geride kaldıklarını söyleyen Sirigos, şunları kaydetti:Silahlanma konusunda Türkiye ile aramızda oluşan büyük boşluğu kapatabilmek için Rafale savaş uçakları aldık. Şimdi ise yerli üretim noktasına odaklanmalıyız.Ciddi bir savunma sanayisine sahip olmak için en az 10 yıla ihtiyaç duyulur. Türkiye özellikle drone üretimi konusunda çok yüksek bir seviyeye ulaştı.Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias da dün Kathimerini gazetesine verdiği demeçte, havacılık sanayisi alanında Türkiye'nin Yunanistan'dan çok daha önde olduğunu belirtmişti.Dendias, konuya ilişkin verdiği mesajda şu ifadeleri kullanmıştı:1980'de Türkiye ve biz neredeydik? Bir de bugün, 2024'te Türkiye ve biz nerede bulunuyoruz, ona bakın.Türkiye atılımlar yaptı, biz de geriye doğru adımlar attık. Bu kabul edilemez.