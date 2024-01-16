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TSK'dan hava bombardımanı: PKK kontrol noktaları yok edildi!

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye, Kamışlı'da kontrol ettiği noktaları vurarak kullanılamaz hale getirdi. Patlama sonrası çıkan yangınlar, Nusaybin'den görüldü.

TSK'dan hava bombardımanı: PKK kontrol noktaları yok edildi!
Ekleme: 16.01.2024 - 10:07 Güncelleme: 16.01.2024 - 10:13 / Editör: Ozge Selin
TSK'dan hava bombardımanı: PKK kontrol noktaları yok edildi!
Türk Silahlı Kuvvetleri, bölücü terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolünde bulunduğu noktalara hava bombardımanı düzenledi.

PKK'lı teröristlere adeta cehennemi yaşatan TSK, Suriye Kamışlı'da PKK'nın kontrolünde olan tüm noktaları neredeyse kullanılamaz hale getirdi.

TSK'nın başarılı operasyonları ile terör örgütü PKK'nın elinde olan 23 kontrol noktası imha edildi.

İmha edilen noktaların mağara, sığınak, mühimmat/malzeme deposu, barınak ve doğalgaz üretim tesislerinden oluştuğu açıklandı.

Terör örgütü PKK'nın kontrolünde olan noktalar kullanılamaz hale gelirken, TSK'nın başarılı operasyonu sırasında da çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Düzenlenen operasyonlarla ilgili Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı.

TSK'dan hava bombardımanı: PKK kontrol noktaları yok edildi!

23 KONTROL NOKTASI İMHA EDİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ''PKK/YPG/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek, Irak ve Suriye kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda Irak kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara, Kandil ve Asos bölgeleri ile Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine 15 Ocak 2024 saat 22.00'de hava harekatları icra edilmiş, icra edilen hava harekatları ile bölücü terör örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, mühimmat/malzeme deposu, barınak ve doğalgaz üretim tesisinden oluşan 23 hedef imha edilmiştir'' ifadeleri kullanıldı.

TSK'dan hava bombardımanı: PKK kontrol noktaları yok edildi!

ÇOK SAYIDA TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Açıklamanın devamında, ''İcra edilen bu harekâtlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekatlar sırasında masum insanların, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır'' ifadeleri yer aldı.
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