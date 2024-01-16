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Şanlıurfa'da sokak köpeği saldırısı! Küçük kızı parçaladılar

Komşusuna gitmek için evden çıkan ve sokak köpeklerinin saldırısında ağır yaralanan 12 yaşındaki Fidan Damla Koçyiğit ağır şekilde yaralandı. babasının baygın halde bulduğu küçük kız hastanede tedavi altına alındı.

Ekleme: 16.01.2024 - 10:21 Güncelleme: 16.01.2024 - 10:28 / Editör: Ozge Selin
Şanlıurfa'da sokak köpeği saldırısı! Küçük kızı parçaladılarBaşıboş sokak köpekleri yine can yaktı.

Türkiye'nin en büyük sorunları haline gelen sokak köpekleri ölüme veya yaralanmaya sebep olmadan tek bir gün dahi geçirmez oldu...

Son vaka Şanlıurfa'dan...

Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Çiftekemer Mahallesi'nde komşuya gitmek için evinden çıkan 12 yaşındaki Fidan Damla Koçyiğit'e sokak köpeği saldırdı.

Saldırı sonrası özellikle kolları ve bacaklarında derin yaralar oluşan talihsiz çocuk önce Şanlıurfa'da, ardından Gaziantep Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Şanlıurfa'da sokak köpeği saldırısı! Küçük kızı parçaladılar

'Olay yerine gittiğimde kızım perişan haldeydi'

Gündüz vakti yaşanan köpek saldırısına tepki gösteren ve önlem alınmasını isteyen 12 yaşındaki Fidan Damla Koçyiğit'in babası Mehmet Koçyiğit, 'Sokak köpekleri benim çocuğum dışında 2 çocuğu daha ısırdı. Ben evdeydim, komşular çağırdı çocuğunu köpek ısırmış diye. Ben gittim çocuk perişan vaziyetteydi. Çocuğuma yetiştiğim zaman bayılmıştı. Suruç Devlet Hastanesi'ne götürdüm. Suruç Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi ve dikiş yapıldı” dedi.

Koçyiğit, ardından Gaziantep Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümüne geldiklerini söyledi.

'Derin yaralar ve doku kayıpları var'

Yaşanan köpek saldırısı sonucu kızının vücudunda derin yaralar ve doku kayıpları oluştuğunu ifade eden baba Koçyiğit, “Kolundan, baldırından, sırtından ve bileğinden olmak üzere toplam 4 yerinden ısırma var. Tabi derin ısırık oluşmuş durumda, kolu bitkin ve parçalamış vaziyette' dedi.

Çocuklarını okula yalnız gönderemediklerini, tedirgin olduklarını anlatan Koçyiğit, kızının hayati tehlikesinin olmadığını ama oldukça bitkin olduğunu anlattı.

Şanlıurfa'da sokak köpeği saldırısı! Küçük kızı parçaladılar

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