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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı

Samsun'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, 33 kişi gözaltına alındı.

Ekleme: 16.01.2024 - 14:15 Güncelleme: 16.01.2024 - 14:16 / Editör: Ozge Selin
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerinin yakalanmalarına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 758 adet sentetik ecza, 26,36 gram metamfetamin, 4,18 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tüfek, 3,3 gram skunk, 4 adet uyuşturucu madde kullanımı aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 33 şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Ayrıca, uyuşturucu kullanmak suçundan 3 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 kişi, uyuşturucu kullanmak suçundan 3 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalama müzekkeresi bulunan 2 kişi olmak üzere toplam 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
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