Ne mandalina ne portakal: Yılın sadece birkaç ayı yetişiyor! Faydası dilden dile yayılıyor

Ülke genelinde pazar tezgahlarında satılmaya başlanan C vitamini deposu, Kamkat meyvesi halkın ilgi odağı haline geldi.Pazarda Mersin'in Anamur ilçesinden getirdiği Kamkat meyvesini 70 TL'den satışa sunan Ahmet Koç, kabuğuyla birlikte tüketilen tek turunçgil meyvesi olan kamkatın kokusu ve tadıyla tüketiciyi cezbettiği söyledi.Çoğu kimsenin hiç bilmediği kamkat meyvesi küçücük cüssesiyle içinde, yüksek oranlarda demir, B vitaminleri, manganez, bakır ve kalsiyum yer alıyor.Hamilelik döneminde tüketilebilen, cilt sağlığına çok faydalı olan kamkat meyvesinin bilinmeyen özellikleri...C Vitamini ve Bağışıklık Sistemi: Kamkat, C vitamini bakımından zengindir. C vitamini, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olabilir ve vücudu enfeksiyonlara karşı koruyabilir.Antioksidan İçeriği: Kamkat, antioksidanlar açısından zengin bir kaynaktır. Antioksidanlar, serbest radikallerle savaşarak hücresel hasarı azaltarak vücudun genel sağlığı destekler.Kardiyovasküler sistem sağlığı: Antioksidanlar ve lif içeriği ile kamkat kardiyovasküler sağlığı destekleme potansiyeline sahip bir meyvedir. Bu meyvenin tüketimi kan basıncını düzenleme ve kolesterol seviyelerini kontrol etme konusunda olumlu etki sağlayabilir.Sindirim sağlığı: Kamkat, lif içeriği ile sindirim sağlığını destekleyebilir. Lif, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olabilir.Hastalıklara karşı bu şekilde çeşitli kamkat faydaları bulunabilir. Bununla birlikte kamkat meyvesini faydaları için meyveyi tüketmeden önce bir sağlık uzmanına danışmak oldukça önemlidir.Antioksidan Koruma: Kamkat, antioksidanlar içerir. Antioksidanlar, serbest radikallerle savaşarak hücresel hasarı azaltarak cilt yaşlanmasını geciktirebilir.Antienflamatuar etkiler: Kamkatın antienflamatuar özellikleri, ciltteki iltihaplanmayı azaltabilir ve hassas ciltler için rahatlatıcı olabilir.Sivilce ve Akne karşıtı etkiler: Antioksidanlar ve antienflamatuar özellikleri nedeniyle kamkat, sivilce ve akne gibi cilt sorunlarına karşı fayda sağlayabilir.Kamkat hamilelik döneminde de tüketilebilir: Kamkat, C vitamini bakımından zengin bir meyvedir. Bu içeriği ile hamilelik döneminde bağışıklık sistemini destekleyebilir.Hamilelikte folik asit alımı önemlidir, çünkü fetal nöral tüp defektlerini önleyebilir. Kamkat, folik asit içeren bir besin kaynağı olarak hamilelik döneminin daha sağlıklı geçmesine katkıda bulunabilir.