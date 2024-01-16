Motokuryeyi öldüren Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu için istenen ceza belli oldu! Savcılık mütaalasını açıkladı

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un karıştığı kazaya ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı.Savcı, sanığın 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme karar için ara verdi.Mohammed Hassan Sheikh Mohamud hakkında Fatih'te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarılmış ve 6 yıla kadar hapsi istenmişti.4 gün önce mahkemeye getirilerek ifadesi alınan Mohammed Hassan Sheikh Mohamud serbest bırakılmıştı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 30 Kasım 2023 tarihinde Kennedy Caddesi Aksaray istikametinde Yunus Emre Göçer'in sevk ve idaresindeki 16 AFL 804 plakalı sayılı araca şüpheli Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un sevk idaresindeki 06 CD 4581 plaka sayılı aracıyla çarpması sonucu Göçer'in ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ve 6 Aralık'ta vefat ettiği kaydediliyor.Müşteki Öznur Göçer'in 13-15 Aralık'ta alınan ifadesinde şikayetçi olduğu, 20 Aralık'taki ifadesinde ise "Bu aşamada herhangi bir şikayetinin bulunmadığını" beyan ettiği iddianamede yer alıyor.Kennedy Caddesi, Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde 30 Kasım Perşembe günü öğlen saatlerinde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer (38)'in kullandığı motosiklete, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kullandığı 06 CD 4581 plakalı otomobil çarptı.Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Göçer ağır yaralandı.Göçer kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ölümün ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.Olayın ardından geçtiğimiz günlerde adli trafik bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, kazanın olduğu gün havanın açık olduğu, yerleşim yeri içi yolun düz ve yol yüzeyinin kuru olduğu belirtildi. Ayrıca, yolda kazaya etken olabilecek herhangi bir sorunun olmadığı ifade edilmişti.Hatırlancağı üzere Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı trafik kazası sonrası olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesi yapan polisler hakkında soruşturma başlatıldığını şu cümlelerle duyurdu. "Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı trafik kazası sonrası olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesi yapan polisler hakkında soruşturma başlatıldı. Alınan ikinci rapor üzerine iki rapor arasındaki çelişkinin giderilmesi ve kesin rapor alınması için Adli Tıp Kurumundan rapor beklenmektedir. Sıfatı ne olursa olsun herkes kanun karşısında eşit olup şüphelinin yakalanması için uluslararası prosedür dahil tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir."Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un konsolosluk aracıyla arkadan çarparak ölümüne neden olduğu motokurye Yunus Emre Göçer'in eşi Öznur Göçer olay anına ait yeni görüntülerin ortaya çıkmasının ardından savcılık tarafından ifadeye çağırılmıştı.Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na avukatıyla birlikte gelen Göçer, savcılık ifadesinin ardından adliye önünde basın açıklaması yapmıştı. Kazayla ilgili yeni görüntülerin ortaya çıktığını ve bu konuda ifade verdiklerini belirtmişti.Bilindiği üzere dosyaya eklenen görüntü tutanağında olayın Avrasya Tüneli- Samatya istikametinde meydana geldiği, Yunus Emre Göçer'in seyir halindeyken arka fren lambasının yandığı, şüpheli Mohmed Hassan Sheıkh Mohamud'ın kullanmış olduğu siyah renkli aracın saat 12.52 dakika 15 saniyesinde kamera açısına girdiği aktarılmıştı.Şüpheli Mohamud'un kullandığı aracın saat 12.52 dakika 16 saniyesinde arka fren lambalarının anlık olarak yandığının görüldüğü belirtildi.Görüntü tutanağında, Göçer'in yolun 3 ve 4. Şerit çizgisinde seyir halindeyken 4 şeride geçerken arka fren lambasını yandığı, maktulün 4. şerit içerisinden dönüş yapmaya çalıştığının değerlendirildiği belirtilerek, şüphelinin o sırada otomobilinin arka fren lambalarının yandığının görüldüğü ifade edilmişti.Tutanakta, saat 12.52 dakika 18 saniyede 16 AFL 804 plakalı motosiklet ile 06 CD 4581 plakalı otomobilin çarpıştığı anda, şüphelinin kullandığı aracın arka fren lambalarının yandığı aktarıldı. Saat 12.52 dakika 19 saniyesinde çarpışma anı sonrasında şüphelinin aracına ait arka fren lambalarının yanmadığı ve 3. şeride doğru seyir halinde olduğu aktarılmıştı.Görüntülerde şüphelinin çarpışmadan 12 saniye sonra aracının dörtlü flaşörlerini yakarak araçtan indiği, Göçer'e doğru gittiğinin görüldüğü belirtildi. Saat 13.05 dakika 21 saniyesinde motosikletiyle birlikte yerde olduğunun görüldüğü, 1 dakika sonra görüntüye Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin girdiği belirtildi. Saat 13.14 dakikasında trafik polisleri ve ambulansın görüntü kadrajına girdiği, saat 13.25 dakikasında ise sağlık ekiplerinin olay yerinden ayrıldığı görüldüğü ifade edilmişti.